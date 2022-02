Les manifestations autorisées contre les mesures sanitaires liées à la pandémie de covid-19 ont rassemblé 32.100 personnes en France ce samedi, dont près de 7.600 à Paris, selon des données communiquées par le ministère de l’Intérieur.

A 19 heures, le ministère a décompté au total 149 actions pour près de 32.100 manifestants (162 actions et 29.000 participants la semaine dernière). L’opération autoproclamée « convoi de la liberté », qui était interdite, n’est elle pas comptabilisée.

Darmanin remercie les forces de l’ordre

Dans un tweet, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que cette opération interdite par la préfecture de police avait donné lieu samedi à Paris à « 337 verbalisations et 54 interpellations » dont celle, près de l’Elysée, de Jérôme Rodrigues, une figure du mouvement des « gilets jaunes » et soutien actif des convois anti-pass. Concernant les manifestations autorisées, l’Intérieur a fait état de cinq interpellations et d’un membre des forces de l’ordre blessé à Montpellier.

« Merci aux policiers et gendarmes mobilisés ce week-end à travers la France, et notamment à Paris, pour faire respecter l’ordre républicain et la liberté de circulation », a-t-il tweeté. Dans l’entourage du ministre, on a relevé « un nombre très réduit de manifestants » et on s’est félicité du « travail d’anticipation du ministère » avec « les contrôles en amont, aux péages, aux portes de Paris », qui a permis « de détourner plusieurs convois, de verbaliser et d’empêcher une grande partie des véhicules d’entrer à Paris ».

Au ministère de l’Intérieur, on a souligné en outre l’envoi de la CR8 (une force spécialisée dans les violences urbaines) créée l’été dernier et une « réaction rapide vis-à-vis de ceux qui ont pu tout de même passer, afin de faire respecter l’ordre républicain ». On a assuré au ministère qu’on restait « bien sûr concentré et mobilisé car le week-end n’est pas fini ». Quelque 7.500 membres des forces de l’ordre sont mobilisés par la préfecture de police de Paris depuis vendredi jusqu’à lundi, les convois anti-pass ayant prévu de gagner Bruxelles lundi.