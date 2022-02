Ses deux camarades de chambre s’inquiétaient de ne pas le voir se lever lors du branle-bas (l’appel du matin). Ce jeudi, un élève de l’Ecole des mousses de Brest (Finistère) a été retrouvé mort dans son lit, a-t-on appris du ministère des Armées. Les gradés de l’encadrement de l’école militaire lui ont prodigué les premiers secours avant que les pompiers de la base navale ne poursuivent les tentatives de réanimation. En vain. Le jeune élève âgé de 16 ans est décédé.

Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie maritime « afin de faire la lumière sur les causes du décès de ce jeune mousse », précise le ministère des Armées. Le personnel et les élèves du Centre d’instruction naval de Brest (CIN Brest) « sont très touchés » et « s’associent à la douleur de la famille, des proches et de tous les camarades du mousse décédé », précise le ministère dans un communiqué.

Fermée depuis 1988, l’Ecole des mousses avait rouvert en 2009 dans le cadre du plan Égalité des chances voulu par le ministère de la Défense. Chaque année, 150 à 200 jeunes y suivent une formation militaire d’un an qui peut déboucher sur un engagement dans la marine nationale. L’école avait reçu la visite du président de la République​ il y a un an, quand Emmanuel Macron y avait donné ses vœux. La ministre des Armées Florence Parly avait visité l'école il y a trois jours.