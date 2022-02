J-4 avant la Saint-Valentin. Autant détestée qu’adorée, la fête des amoureux réveille les angoisses de solitude chez certains célibataires. A la recherche d’un peu de réconfort, pour une nuit ou pour la vie, ils se lancent sur les sites de rencontres. C’est le cas de Cecilie, jeune Norvégienne de 29 ans, qui fait la connaissance de Simon Leviev en 2017 à travers l’appli Tinder.

Pour le meilleur et (surtout) pour le pire, ce beau prétendant, soi-disant millionnaire, va lui extorquer une énorme somme d’argent en un temps record. Son histoire, racontée dans le documentaire Netflix L’arnaqueur de Tinder, a réveillé les frayeurs des adeptes de ces sites de rencontres. Et ils sont nombreux ! En France, 30% des Français et Françaises sont passés par cette étape virtuelle en 2021.

Mais combien d’entre eux en sont ressortis avec un portefeuille dégarnit ? Vous avez vous-même été victime d’une arnaque financière ? Votre « match » vous a volé un bien chez vous ou au restaurant ? Vous lui avez fait un virement, resté sans retour ? L’application vous est-elle venue en aide ? Avez-vous réitéré l’expérience des sites de rencontres après cette épreuve ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.