Quatorze secousses en une seule nuit. Le bureau central de la sismologie​ française a dénombré pas moins de 14 secousses dans la seule nuit de lundi à mardi, dans la région de Draguignan, dans le Var.

Comme le relate Var-Matin, la plus forte a été recensée vers 5h13 du matin, avec une magnitude de 2,3 et un épicentre situé à 13km de profondeur entre Aiguines et la Palud-sur-Verdon. Les autres ont oscillé entre 0,8 et 1,6 sur l’échelle de Richter. Elles ont toutes été analysées et classifiées comme des tremblements de terre, alors que des tirs de carrière sont fréquents dans la région.