Plus que quelques jours avant la Saint-Valentin. L’occasion pour les couples de repenser au jour où ils ont rencontré leur moitié. En soirée, dans un bar ou encore au travail, tous les lieux peuvent mener à la relation amoureuse. Et pour beaucoup, les applis de rencontre sont devenues un endroit comme un autre pour trouver l’amour. Encore faut-il avoir la chance de tomber sur la perle rare. Car souvent, il faut swiper un paquet de fois avant de faire une rencontre intéressante. Mais pour certains veinards, l’amour a frappé sans se faire attendre, dès le premier swipe ou presque, ou dès le premier date.

Vous avez rencontré l’amour dès vos premiers échanges et dates sur les applis de rencontre ? Quand était-ce ? Qu’est-ce qui vous a poussé au départ à vous inscrire sur une appli (laquelle) ? Etiez-vous célibataire depuis longtemps et vous attendiez-vous à trouver l’amour si vite ? Etait-ce le même cas de figure pour l’élu.e de votre cœur ? Qu’est-ce qui vous a séduit en premier chez l’autre sur son profil ? Etes-vous passés rapidement des conversations sur l’appli à la première rencontre, et l’appréhendiez-vous ? Etait-ce le coup de foudre dès les premiers messages ou lorsque vous vous êtes vus « en vrai » ? Où en est votre couple aujourd’hui (emménagement ensemble, mariage, bébé) ? Partagez avec nous votre belle histoire !