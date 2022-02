Il y aurait de moins en moins de filles « dans tous les parcours de maths ». C’est en tout cas ce qu’a affirmé Mélanie Guenais, enseignante-chercheuse à l’université Paris Saclay et vice-présidente de la Société mathématique de France, dans un entretien sur franceinfo.

Même s’il est « trop tôt » pour « faire un premier bilan » de cette réforme dans l’enseignement supérieur, elle constate au niveau du lycée, « une baisse très importante de la formation en mathématiques en classe de 1re et de terminale ».

« C’est près d’un élève sur deux qui ne fait plus de maths en terminale, contre 85 % qui en faisaient avant la réforme », a affirmé Mélanie Guenais. Selon elle, « l’exigence accrue des programmes » qui sont « plus denses » permet « peut-être » aussi d’expliquer « pourquoi il y a une autocensure de certaines filles et des milieux défavorisés ». « Cela accentue cette vision élitiste de la discipline », a-t-elle conclu.

Jean-Michel Blanquer a justement affirmé ce dimanche qu’il faudrait « probablement » ajouter des mathématiques dans le tronc commun de la classe de 1re et terminale, pour que « l’ensemble des élèves » aient davantage de « culture mathématique ».