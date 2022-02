Selon une étude d’Ipsos pour l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique et l’Union nationale des associations familiales, 44 % des parents et 53 % des enfants ont augmenté leur consommation d'écrans depuis le début de la crise sanitaire.

Depuis 2019, les enfants ont notamment augmenté leur consommation sur la quasi-totalité des écrans : 6 % devant l’ordinateur, 8 % devant la télévision, 11 % devant un smartphone et 23 % devant une tablette. L’écran le plus utilisé reste la télévision. Seule la consommation devant les jeux vidéo a baissé de 6 % depuis 2019.

Les parents sous-estiment la consommation de leurs enfants

Selon l’étude, les parents ont aussi tendance à sous-estimer le temps passé par leurs enfants devant leurs écrans de 23 %, sur une semaine moyenne. Les enfants âgés entre 7 ans et 10 ans passent même quasiment trois fois plus de temps sur cet outil que ce qu’imaginent leurs parents (37 minutes contre 1 h 26 dans le réel).

Selon les parents, 9 % des 7-10 ans se rendent sur les réseaux sociaux ​alors que les enfants déclarent être 28 % à le faire. Enfin, selon les parents, 43 % des enfants âgés de 0 à 2 ans utilisent Internet.