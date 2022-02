« C’est ton smartphone ou moi ! », ce genre d’ultimatum risque de se multiplier si nous continuons à utiliser ce petit objet comme un prolongement de nous-mêmes, bipant à tout va et monopolisant notre attention.

Le smartphone est un allié bien pratique quand on cherche son chemin, quand on veut partager des photos avec toute sa famille ou trouver une séance de ciné. Par contre, quand il s’immisce dans nos dîners romantiques, trône à côté de chaque assiette à table et interrompt toute conversation, il peut se révéler un vrai « tue-l’amour ». D’autant qu’en mêlant mails professionnels et messages personnels, cet écran brouille les frontières. Et on se retrouve parfois à passer la soirée seul penché sur son portable, plutôt qu’à partager un film en amoureux.

Comment se désintoxiquer (et sauver son couple) ?

Les Journées mondiales sans téléphone, qui se déroulent du 6 au 8 février 2022, peuvent être l’occasion rêvée pour débrancher, non pas en mode avion, vraiment éteindre votre smartphone, et avoir une petite conversation de couple sur l’utilisation, raisonnée ou pas du smartphone… et l’agacement que cela génère. Au point que certains pourraient s’offrir pour la Saint-Valentin​ un stage « détox et déconnexion » au lieu de la traditionnelle soirée dîner de luxe ou crapuleuse ?

Vous avez déjà eu envie de jeter par la fenêtre le portable de votre tendre moitié parce qu’une énième notification/texto/Whatsapp a interrompu votre discussion ? Est-ce que le portable est devenu un sujet de discorde au sein de votre couple ? Dans quelles situations l'excès de portable vous gêne-t-il ? Qu’avez-vous mis en place pour mieux gérer ce petit ustensile ? Qu’est-ce qui fonctionne pour vous ?