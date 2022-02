Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’Ukraine va être encore au cœur des discussions des diplomates de nombreux pays ce lundi. Emmanuel Macron va ainsi être reçu à partir de 16 heures par Vladimir Poutine à Moscou, et le chancelier allemand Olaf Scholz se rend à Washington pour rencontrer Joe Biden. La réunion entre le président français, dont le pays assume la présidence tournante de l’Union européenne, et son homologue russe se terminera par une conférence de presse commune.

Au préalable à cette rencontre, Emmanuel Macron s’est entretenu dimanche avec son homologue américain Joe Biden. Un échange téléphonique de 40 minutes qui s’inscrit « dans une logique de coordination ». Il se rendra ensuite à Kiev mardi, où il doit rencontrer le président Volodymyr Zelensky.

A La Réunion, le passage du cyclone Batsirai se fait encore sentir. Près de 10.000 personnes étaient toujours sans électricité dimanche sur l’île, selon le gestionnaire du réseau électrique Enedis. Entre mercredi et samedi, le cyclone y a fait 12 blessés et causé l’échouage d’un pétrolier. Mais c’est surtout à Madagascar que le bilan est le plus terrible. Sur cette île, au moins 10 personnes sont mortes dans la nuit de samedi à dimanche à la suite de son passage. En outre, près de 50.000 personnes ont dû quitter leur foyer face aux risques d’inondations.

La troisième finale aura été la bonne. Le Sénégal a remporté sa toute première CAN contre l’ Égypte (0-0, 4 t.a.b. à 2) au bout d’une finale très fermée dimanche à Yaoundé au Cameroun. Cette victoire porte notamment le sceau d’Aliou Cissé, coach « local » qui avait pleuré sur le terrain lors des deux échecs précédents. Joueur, il avait manqué le dernier tir au but de la finale 2002 contre le Cameroun. Entraîneur, il avait vécu en 2019 la frustration d’un but gag en tout début de match contre l’ Algérie que son équipe n’a jamais remonté (1-0).