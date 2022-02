20 Minutes fait le point sur les infos incontournables du week-end, chaque dimanche soir.

1- Le Maroc et la communauté internationale sous le choc après le décès du petit Ryan

Tombé accidentellement dans un puits en début de semaine et retrouvé mort malgré cinq jours d’efforts, le décès du petit Ryan ce week-end a jeté un voile sombre sur une opération de sauvetage suivie par le monde entier. Signe de la forte émotion provoquée par le drame, c’est le cabinet royal qui a annoncé samedi en fin de soirée le décès de l’enfant de cinq ans. « Suite au tragique accident qui a coûté la vie à l’enfant Rayan Oram, Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé les parents du défunt, décédé après être tombé dans un puits », a-t-il fait savoir dans un communiqué.

La course-contre-la-montre menée depuis cinq jours par les sauveteurs avait été suivie en direct par de nombreux internautes, et samedi soir, les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux en provenance du monde entier, du Maghreb jusqu’en Irak, au Yémen, en France ou aux Etats-Unis, dans toutes les langues. « Le courage de Rayan restera dans nos mémoires et continuera de nous inspirer. Le dévouement du peuple marocain et des secouristes également », a écrit l’international algérien du Milan AC Ismaël Bennacer, dans un tweet accompagné du dessin d’un enfant s’élevant dans le ciel accroché à un ballon en forme de cœur aux couleurs du Maroc.

2- Après le duel de meetings à l’extrême droite, le temps du communiste Roussel à Marseille

Au lendemain d’une confrontation par meetings interposés à l’extrême droite, c’est la gauche qui tient le haut de l’affiche de la campagne présidentielle, avec un meeting du communiste Fabien Roussel à Marseille.

Le candidat PCF, qui cultive sa différence, a donné rendez-vous à 15 heures au Parc Chanot pour son premier grand meeting national. Il y défendra son programme pour « la France des jours heureux », présenté fin janvier : Smic à 1.500 euros nets, 500.000 emplois en plus dans les services publics, revenu étudiant à partir de 850 euros, nationalisation d’EDF, et encore triplement de l’ISF.

« Le peuple de gauche est à conquérir. Il est aujourd’hui en train de bouder les urnes, il a été déçu par une certaine gauche qui a gouverné mais n’a pas répondu aux attentes », affirme au journal La Marseillaise Fabien Roussel, qui compte profiter d’une certaine dynamique autour de sa candidature, alimentée par son franc-parler. Il devance même la socialiste Anne Hidalgo dans certains sondages, avec 3 à 4 % des intentions de vote.

3- Pour Washington, la Russie prépare une invasion de grande ampleur de l’Ukraine

Le Renseignement américain estime que la Russie accentue les préparatifs d’une invasion à grande échelle de l’Ukraine, et qu’elle dispose déjà de 70 % du dispositif nécessaire à une telle opération, selon des responsables américains.

Moscou a déjà massé 110.000 soldats aux frontières de l’Ukraine, et pourrait disposer de capacités suffisantes pour lancer une offensive dans deux semaines, selon ces responsables qui ont informé ces derniers jours les élus du Congrès américain et les partenaires européens des Etats-Unis.

Ils ont précisé que le Renseignement américain n’avait pas établi si le président russe Vladimir Poutine avait pris la décision de passer à l’offensive ou non, mais qu’il voulait se donner toutes les options possibles, de l’invasion partielle de l’enclave séparatiste du Donbass à l’invasion totale.

4- Elizabeth II célèbre ses 70 ans de règne dans l’intimité

La reine Elizabeth II a passé dans l’intimité le cap historique des 70 ans de règne, inégalés pour un monarque britannique, préparant l’avenir avec le souhait que l’épouse du prince Charles, Camilla, devienne reine consort après sa mort.

Traditionnellement, le 6 février est pour la souveraine âgée de 95 ans une journée douce-amère, de recueillement privé, au domaine royal de Sandringham, dans l’Est de l’Angleterre.

Car c’est à la fois la date de son accession au trône en 1952 à 25 ans, mais aussi celle du décès de son père le roi George VI, auquel elle était très attachée, d’un cancer du poumon à 56 ans.

5- Les Jeux Olympiques d’hiver battent leur plein

Les Jeux Olympiques d’Hiver de 2022 se déroulent du 4 février au 20 février cette année en Chine. Pékin accueille ainsi la flamme olympique pour cette 24e édition des jeux d’Hiver. Suivez les Jeux en direct avec nous chaque jour via nos live.

Découvrez avec nous la préparation mise en place pour accueillir les athlètes et les moyens mis en œuvre en Chine afin d’assurer le bon déroulé de ces Jeux.

Parmi les disciplines phares présentent au programme des jeux de Beijing 2022 vous pourrez retrouver : Biathlon, Ski Alpin, Ski de fond et Hockey sur Glace. L’ensemble du programme étant disponible directement sur le site officiel des JO 2022. En ce qui concerne la nuit dernière, elle ne fut pas riche en médailles tricolores.