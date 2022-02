Il donne envie de retourner manger à la cantine ! Dans les vidéos de son compte Tik Tok « Le cantinier », Guillaume Delsaux, 41 ans, montre les coulisses de la préparation de pizzas maison, de pâtes al dente, ou encore de moules frites concoctées pour 1.000 élèves dans la cuisine du lycée où il travaille à Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Il aime son métier et montre qu’il est possible, avec le soutien de la Région et d’une équipe motivée, il tient à le préciser, de proposer de la cuisine en majorité maison, équilibrée et savoureuse, dans la restauration collective.

L’idée lui vient de poster de petites vidéos en partant du constat que les élèves confondent les plats. « J’ai fait une vidéo « si tu vois ça, c’est du foie de veau, pas du steak et ça n’a pas le même goût ». Le concept du « tu vois ça » repris dans ses vidéos, était né. Depuis septembre 2021, il a lancé un compte spécialement consacré aux vidéos tournées à la cantine et compte déjà 115.000 abonnés. « Quand mes collègues vont prendre le café je fais une petite vidéo », résume-t-il, précisant qu’il a toujours sur lui son téléphone (désinfecté). Persuadé que le terme de « cantinier » va davantage claquer que celui de « cuisinier de la restauration scolaire », il se lance sous ce nom même si « le cuisiner en cantine déteste qu’on l’appelle cantinier », précise le quadragénaire.

Sa rubrique « SOS plateaux de cantine », consiste à décrypter une photo envoyée par des élèves. Viandes mal cuites, poissons panés gluant, œufs élastiques, épinards pelouse… Il commente rapidement les images reçues, rappelant par exemple qu’il est interdit de servir une viande saignante en collectivité « il y a un risque de développement de bactéries », prévient-il. Il a pas mal de vidéos en attente sur le sujet, envoyées par des jeunes de toute la France.

Filmer derrière les fourneaux

« On ne fait pas tout maison, on doit être à 80 à 85 %, explique-t-il. On utilise des bases de légumes surgelés de temps en temps et, quand on va faire des tartes en entrées chaudes les fonds ne sont pas maison mais la garniture oui, par exemple ». Exit aussi les fonds de veau tout prêts qui donnent le même goût à tous les plats. « Alors qu’il suffit de récupérer le jus de cuisson au moment de faire revenir la dinde », pointe Guillaume Delsaux. Ils sont une équipe de neuf personnes à officier pour nourrir un millier d’adolescents affamés tous les jours. Il n’est pas responsable de cuisine et précise que dans cette cuisine « les aides de cuisine ne font pas tout le sale boulot, on fait une journée de plonge à tour de rôle, par exemple ».

Une bonne ambiance qui participe à la motivation générale, notamment pour faire découvrir des plats un peu originaux aux élèves. « On a la chance de pouvoir faire deux ou trois choix de plats chaque midi, donc on peut faire découvrir des choses comme la langue de bœuf, le sanglier ou l’autruche pour Noël, se félicite le cantinier. Cela permet de faire découvrir des nouvelles saveurs. » La langue de bœuf, cuisinée sur place et dont la recette a été « bien vendue », aux jeunes a rencontré un franc succès.

Moitié moins de gaspillage que la moyenne nationale

Les lycéens s’y retrouvent et le cantinier a fait une vidéo où il filme les petits mots de félicitations sur les serviettes, laissés pour l’équipe de cuisine. « Mieux on fait à manger et moins les élèves jettent, estime le cantinier. Moins ils jettent, plus on fait des économies et plus on peut faire des choses intéressantes comme du foie gras à Noël. » Un beau cercle vertueux. Alors que la moyenne française est de 120 grammes de déchets végétaux par jour et par élève, la moyenne dans son établissement est de 60 grammes. Beaucoup initiatives ont été mises en place sur ce thème (pesée des déchets, investissement des élèves etc. ) et les assiettes sont composées à la demande au lieu d’être pré-remplies.

Son idée est aussi d’inciter ses collègues (du public car dans le privé il estime que c’est plus difficile) à demander davantage de moyens pour améliorer la cantine scolaire et son image, en France. Il aimerait susciter des vocations dans une profession qui manque de jeunes têtes. Son rêve : faire un tour de France, en version Etchebest, mais pas des restaurants, des cantines, rigole-t-il. « Je prendrais un an de disponibilité, imagine-t-il. Cela me ferait bien rire et ça pourrait servir auprès de collectivités, qui sont engagées sur ce volet-là bien sûr. »

www.instagram.com/le.cantinier/

www.youtube.com/channel/UCW335heQdZP8E2ACo0YgTBA