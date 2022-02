Ce samedi 5 février débutent les vacances d’hiver pour les écoliers, collégiens et lycéens des académies de la zone B. Ils seront suivis les semaines à venir par les zones A et C. Pourtant, depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, les photos de famille fleurissent déjà, montrant les enfants sur les pistes de ski ou sur une plage au soleil. Tous les ans, de nombreux Français anticipent un peu les congés. « C’est une chose qu’on voit augmenter tout doucement depuis des années », confirme Didier Georges, secrétaire national de l’organisation des chefs d’établissements scolaires, le SNPDEN. Mais cette année, les parents ont trouvé une nouvelle excuse pour partir, quitte à faire manquer quelques jours d’écoles à leurs enfants : Le Covid-19…

« Ils sont cas contact une semaine sur deux, quand ce n’est tout simplement pas la classe qui ferme. Ce ne sont pas quelques jours en plus qui vont changer grand-chose. » Emily, mère de deux enfants en école primaire, témoigne depuis une station de ski où toute la famille est en vacances depuis une semaine. Comme beaucoup de parents qui ont fait « sécher » leurs enfants pour partir, elle justifie leur absence par les bouleversements subis par l’école depuis plusieurs mois en raison de l’épidémie.

« En ce moment, ils ne demandent pas trop de justificatifs »

Entre les fermetures de classe, les enseignements à distance et les protocoles qui changent souvent, les excuses sont vite trouvées à quelques jours des vacances officielles. Pour Gildas, sarcastique, c’est presque dans l’intérêt des professeurs : « Aujourd’hui, si tu ne mets pas tes enfants à l’école, on te remercie presque. En ce moment, ils ne demandent pas trop de justificatifs. » Pour d’autres parents comme Arnaud, le Covid-19 leur a fourni un autre de poids : « Il nous a appris à gérer l’école à distance, ça ne nous fait plus peur une absence ou deux »,

Le Covid-19 comme justification au tourisme hors saison. « C’est vrai qu’il y a beaucoup de contaminations et de cas contact non justifiés à l’approche des vacances, sourit Typhaine, institutrice en CM1 dans une école de la région de Reims. Et puis ça change de la grippe ou de la gastro-entérite. »

Davantage une question de budget

Il suffit de creuser un tout petit peu auprès des parents « coupables » pour comprendre que le Covid-19 a bon dos, comme l’explique Marion, mère de deux enfants : « C’est une question de budget et de tranquillité en station. Le même appartement coûtait le triple une semaine plus tard. »

Finalement, tous les parents finissent par admettre que le virus a une belle tête à chapeau. Outre la question des finances et donc de leur possibilité ou non pour beaucoup, les parents dédramatisent aussi ces quelques jours perdus. Ils seront vite rattrapés et surtout, la découverte d’un autre milieu vaut sans doute largement quelques leçons d’après Julie : « Je me dis que les enfants en apprennent dix fois plus sur le plan personnel avec une semaine au ski. Ça les fait énormément grandir. » Pauline, aussi, y voit un intérêt pédagogique pour son garçon de 10 ans : « On visite toujours une capitale européenne. Pour sa culture, c’est extrêmement riche. »

La crainte d’une école « à la carte »

Ils l’assurent pourtant, ces parents ne veulent pas que les instituteurs pensent que l’école est négligée. Malheureusement, c’est ce qui arrive, du moins en partie. Véronique, institutrice dans l’Essonne, explique : « Il y a une rupture pédagogique multiple. On montre à ses enfants un respect relatif à l’école. On donne l’image d’une école “à la carte”. » Mère d’enfants en bas âge, elle assiste aux discussions devant la grille de l’école du type : « Ils ne t’ont rien dit ? Parce que nous aussi on hésitait à partir… »

Cette crainte d’une dérive vers une école à la carte, Didier Georges la partage et la constate déjà : « Nous savons très bien que le but n’est pas d’enlever les enfants de l’école. L’intérêt est économique. Le problème n’est presque pas l’absence, sauf pour les élèves en grande difficulté. C’est l’idée que ce n’est pas grave pour l’enfant s’il rate l’école. Il y a une dévaluation des parents de la valeur ajoutée de l’école. »

Outre les cours et devoirs à rattraper et la relative désorganisation que cela peut représenter dans leur classe, les enseignants qui témoignent auprès de 20 Minutes s’accordent tous sur une attitude décomplexée des parents. Quand Didier Georges hallucine face à de parents qui lui demandent son autorisation écrite. Ce qui irrite profondément Marco, professeur principal au collège c’est que « les parents ne s’excusent même plus, ils viennent nous le dire comme s’ils annonçaient à la salle de sport qu’ils suspendaient leur abonnement. Sans se demander ce qui était prévu au niveau pédagogique. » Sa consœur, Arima, dresse le même constat. Elle regrette que la « culpabilité se soit envolée » et s’emporte contre les parents qui se permettent même « d’exiger les cours et les devoirs à l’avance ». Dépitée, elle sait de toute façon que les sanctions ne seront pas prises.

Des sanctions rarement appliquées

Contacté par 20 Minutes, le ministère de l’Education nationale rappelle que les absences des élèves doivent être justifiées : « L’assiduité aux enseignements obligatoires prévus à leur emploi du temps est un des devoirs des élèves. Les vacances prises par les parents en dehors des congés scolaires fixés par le calendrier scolaire national ne constituent pas un motif légitime d’absence ». Une amende de 135 euros est même prévue à cet effet, et elle peut s’élever à 30.000 euros d’amende et 2 ans de prison si elles compromettent l’éducation de l’enfant. Mais les professionnels du secteur le disent tous, ils n’ont jamais vu passer ce type de sanction.

Et les enseignants ne la souhaitent pas d’ailleurs. « C’est quand même assez exceptionnel comme situation, explique Maxime, professeur des écoles dans le Morbihan et les loisirs prennent de l’importance dans notre société, si ça peut permettre à certains de s’autoriser des vacances qu’ils ne pourraient pas autrement… » Il n’est pas résigné pour autant : « Dans leur grande majorité, même ceux qui partent, les parents respectent l’école, ils y attachent une grande importance quant à l’avenir de leurs enfants. » Dans sa classe, la règle est simple, les cours et les devoirs ne seront pas fournis à l’avance. Et les leçons ou les poésies devront être apprises à la rentrée, vacances anticipées ou non.