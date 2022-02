Certains proches de l’affaire craignaient que le dossier ne soit « correctionnalisé » après la mort de celui qui était accusé du meurtre. Ce jeudi, le procureur de la République de Rennes a été formel. « Il y aura bien un procès devant la cour d’assises » pour tenter de faire la lumière sur la mort brutale de Magali Blandin, a fait savoir Philippe Astruc.

Il y a presque un an jour pour jour, cette mère de quatre enfants était tuée à coups de batte de base-ball devant son logement de Montfort-sur-Meu, à l’ouest de Rennes. Le 20 mars, son mari Jérôme Gaillard avait reconnu l’avoir tuée en garde à vue avant d’emmener les gendarmes dans une zone boisée de Boisgervilly, où le corps sans vie avait été retrouvé enterré sous de la chaux. « Il ne supportait pas qu’elle le quitte », avait expliqué son avocat. Incarcéré à l’issue des aveux, Jérôme Gaillard s’était donné la mort dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre en se pendant aux barreaux de la fenêtre de sa cellule.

Les parents poursuivis pour « complicité de meurtre »

Le décès du principal mis en cause avait créé « un vide abyssal » dans le dossier, selon son avocat Me Jean-Guillaume Le Mintier. Ce dernier estimait que son client souhaitait plus que tout que « ses parents soient libérés » et que ses quatre enfants « soient réunis sous le même toit ». Les parents de Jérôme Gaillard avaient finalement été libérés de leur détention provisoire après la mort de leur fils. Monique et Jean Gaillard, âgés de 72 et 75 ans, avaient été placés sous contrôle judiciaire en novembre. Deux Géorgiens sont toujours en détention dans cette affaire. Ils sont notamment soupçonnés d’avoir envisagé le meurtre de Magali Blandin contre une somme d’argent, avant de tenter de faire chanter Jérôme Gaillard. La somme d’argent aurait été fournie par les parents du défunt, qui sont mis en examen pour « complicité de meurtre par conjoint » et « tentative de mort par conjoint ». Des faits criminels qui justifient un renvoi devant la cour d’assises. « Je ne peux pas m’avancer sur un calendrier. L’information judiciaire est toujours en cours », précise le procureur de la République. Chaque partie a encore la possibilité de demander des actes.

Avant de se donner la mort en prison, Jérôme Gaillard avait entamé une grève de la faim pendant trois semaines. Placé à l’isolement du fait du retentissement médiatique de l’affaire, il était surveillé de près par le personnel pénitentiaire. Les gardiens de la prison ont-ils commis une faute dans leur mission ? « Une enquête a été ouverte. A ma connaissance, elle n’a pas relevé de dysfonctionnements particuliers dans la surveillance », précise le procureur Philippe Astruc.