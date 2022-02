On savait que l’économie bretonne avait moins souffert de la crise sanitaire et que la reprise s’y était amorcée plus vite qu'ailleurs. Cela se confirme avec les chiffres transmis ce jeudi par Pôle Emploi. Fin 2021, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A s’élevait ainsi à 125.240 dans la région, en recul de 13,6 % sur un an. Toutes catégories confondues, il était de 248.400 demandeurs d’emploi, soit une baisse de 4,6 %. La baisse du chômage s’est donc poursuivie ces derniers mois en Bretagne où le taux est désormais de 6,5 %, contre 7,9 % au niveau national. « C’est toujours le taux de chômage le plus bas de France », se félicite Frédéric Sévignon, directeur régional de Pôle Emploi Bretagne. Il faut remonter à 2008 pour trouver un taux de chômage encore plus bas dans la région. A l’époque, il était alors de 6,2 %.

Ces bons chiffres cachent toutefois des disparités dans la région. Sans surprise, c’est l’Ille-et-Vilaine qui fait la course en tête avec des bassins de vie bien moins touchés par le chômage comme Vitré, qui a le taux le plus bas de France (4,1 %), Fougères (5 %) ou Rennes (5,9 %). La situation est un peu plus compliquée par contre dans des villes comme Guingamp (7,9 %), Auray (7,8 %) ou Carhaix (7,7 %). « Mais cela n’a rien de comparable avec les taux que l’on voit dans d’autres régions », souligne Frédéric Sévignon.

On manque de bras dans l’agriculture et l’agroalimentaire

Avec son marché de l’emploi dynamique et son cadre de vie, la Bretagne attire donc les travailleurs. Mais elle manque tout de même de bras dans certains secteurs qui sont des piliers de son économie comme l’agroalimentaire ou l’agriculture. Idem dans le bâtiment, la restauration, le transport, la logistique ou le secteur des services à la personne. « Ces tensions existaient déjà avant la crise et cela s’est accentué dans certains secteurs », précise Frédéric Sévignon, évoquant le nombre de 60.000 offres d’emploi actuellement à pourvoir sur le site de Pôle Emploi en Bretagne.

Pour attirer des candidats dans ces métiers, qui pâtissent souvent d’une mauvaise image, Pôle Emploi multiplie ces derniers mois les semaines thématiques dans le cadre de l’opération Tous Mobilisés. C’est le cas toute cette semaine pour les métiers de la santé et du prendre soin et ce le sera aussi fin mars pour les métiers de la mer.