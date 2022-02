Le cyclone Batsirai n’a pas fini de provoquer des accidents sur son passage. On déplore désormais douze blessés en urgence relative sur l’île de la Réunion. Dix d’entre eux ont été intoxiqués au monoxyde de carbone, un sapeur-pompier a été électrisé au cours d’une intervention sur un feu de pavillon et une personne s’est blessée après une chute d’un toit. Le bilan pourrait encore s’alourdir.

« A 7 heures (3 heures GMT) (le cyclone) se trouvait à 205 km au nord de la Réunion. Il se déplace à la vitesse de 6 km/h sur une trajectoire ouest sud-ouest », a indiqué lors d’une conférence de presse Jacques Billant, le préfet de l’île. Il a prévenu jeudi matin que « le pire n’est pas passé » et estimé que le cyclone arrivera « au plus près de l’île dans le courant de la matinée, (…) à environ 180 km des côtes ». « Le plus gros des précipitations est à venir donc prudence quand vous habitez près de cours d’eau », a-t-il prévenu.

Risque d’intoxication au monoxyde de carbone

Le préfet ne compte pour l’heure « aucune victime due au non-respect » des consignes de confinement. « Nous ne dénombrons qu’un nombre restreint d’interventions directement liées au cyclone, au nombre de 25 », a indiqué le préfet qui a alerté sur « le risque d’intoxication au monoxyde de carbone qui peut être généré lors de l’utilisation de groupes électrogènes en milieu fermé ».

Des coupures d’eau préventives pour préserver les installations touchaient jeudi matin 30.000 personnes, sur les 860.000 habitants que compte cette île de l’océan indien, et des perturbations sur le réseau électrique ont touché l’ensemble des communes des territoires. Des coupures d’électricité ont touché jusqu’à 61.000 foyers, « grâce à la mobilisation des équipes d’EDF 25.000 clients ont pu être réalimentés via des manœuvres à distance », mais « 36.000 clients restent actuellement privés d’électricité », a précisé le préfet.