Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le cyclone fait 12 blessés à La Réunion et « le pire n’est pas passé », d'après le préfet

Le cyclone Batsirai n’a pas fini de provoquer des accidents sur son passage. On déplore désormais douze blessés en urgence relative sur l’île de la Réunion. Dix d’entre eux ont été intoxiqués au monoxyde de carbone, un sapeur-pompier a été électrisé au cours d’une intervention sur un feu de pavillon et une personne s’est blessée après une chute d’un toit. Le bilan pourrait encore s’alourdir. Jacques Billant, le préfet de l’île, a prévenu jeudi matin que « le pire n’est pas passé » et estimé que le cyclone arrivera « au plus près de l’île dans le courant de la matinée, (…) à environ 180 km des côtes ».

Fraude fiscale : Bracelet électronique ou prison, les époux Balkany fixés ce jeudi

Condamnés pour « fraude fiscale massive », Patrick et Isabelle Balkany vont-ils se retrouver en prison après des manquements sous bracelets électroniques ? La cour d’appel de Rouen tranche jeudi le sort de l’ancien maire LR de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et de son épouse. Le 24 janvier, le parquet général de Rouen a « requis la confirmation » de la révocation le 17 décembre, par le tribunal d’application des peines (TAP) d’Evreux, de leur placement sous bracelets électroniques, a indiqué mardi une source judiciaire à l’AFP. Cette décision faisait suite à une centaine d'« incidents » ayant fait sonner leurs bracelets au moulin de Cossy, leur résidence de Giverny (Eure) où ils sont assignés à résidence sous surveillance électronique depuis mars 2021. Les Balkany ont fait appel de cette révocation. En attendant, ils sont libres.

Manifestation des travailleurs dits essentiels, au début de la crise sanitaire

La CFDT organise une marche ce jeudi pour demander une meilleure considération pour les travailleurs essentiels de la crise sanitaire. Le syndicat s’indigne devant « 23 mois de promesses patronales pour si peu de résultats » dans ces secteurs de deuxième ligne. Véronique Revillod, secrétaire générale adjointe de la fédération des services, attaque d’entrée sur les salaires : « Les rémunérations n’ont pas évolué, à part le smic de manière automatique. Et encore, les grilles salariales entrées en vigueur en janvier 2022 se basent sur le smic de… janvier 2021, alors que celui-ci a augmenté deux fois durant l’année ! » Parmi ces professions, les caissiers déplorent une absence d’amélioration de leurs conditions de travail et de leur rémunération.