Il y a les excès de vitesse parfois enregistrés par les radars, mais il y a aussi tout un tas d’autres « comportements intolérables, beaucoup trop nombreux ». Ce mercredi, un « plan départemental de contrôles routiers » a été signé en préfecture afin de renforcer la surveillance des automobilistes sur les routes de Loire-Atlantique en 2022. Parmi les objectifs, un « meilleur ciblage des opérations en fonction des zones ou périodes accidentogènes », mais aussi une « augmentation de la probabilité » pour les contrevenants d’être arrêtés. « Des opérations coordonnées police-gendarmerie, pour marquer les esprits, saturer les axes, seront prochainement organisées, prévient François Drapé, le directeur de cabinet du préfet. Nous avons fait deux tests l’an dernier, l’un en mai et l’autre en décembre à l’occasion des départs en vacances. »

Excès de vitesse, défaut de permis, attitude dangereuse… Les verbalisations risquent donc de pleuvoir encore davantage en Loire-Atlantique lors de ces opérations d’envergure. Déjà, en 2021, les forces de l’ordre ont constaté en moyenne chaque jour pas moins de 42 excès de vitesse, 17 infractions liées à l’utilisation du téléphone ou du GPS, 9 conduites sous l’empire d’un état alcoolique et 6 sous stupéfiants, 7 infractions pour non-port de la ceinture et le même nombre de conducteurs sans permis… « Les refus d’obtempérer, que nous signalions déjà l’an dernier, se poursuivent, déplore François Drapé. Nous en avons un à deux par jour, ce qui est très inquiétant. » Sans compter les huit suspensions administratives de permis quotidiennes.

Les grands excès de vitesse en hausse

Si le nombre de morts sur les routes du département est resté stable en cette année toujours marquée par la crise sanitaire (56 tués en 2021), ceux des accidents et des blessés ont quant à eux augmenté (+14 % et +17 % par rapport à 2020), sans atteindre cependant le niveau de 2019. Parmi les causes, la tendance à trop appuyer sur la pédale de l’accélérateur est toujours d’actualité. « Un point d’attention très important sont les grands excès de vitesse, alerte le général Roland Zamora, commandant du groupement de gendarmerie de la Loire-Atlantique. Il y a eu en 2021 + 11 % d’excès de vitesse de plus de 40 km/h, et + 25 % d’excès de vitesse de plus de 50 km/h. »