Faut-il revenir à un versement des allocations familiales égal pour tous, quel que soit le revenu ? Le sujet est hyper sensible. Le principe de l’universalité est défendu notamment par les associations familiales, la droite, mais aussi historiquement par le PCF et les syndicats. Mais la modulation selon les ressources du foyer, mise en place sous le quinquennat de François Hollande en 2015, est défendue comme une réforme « d’économie » qui était apparue comme « la plus indolore et la moins injuste » par la sénatrice Laurence Rossignol, alors secrétaire d’Etat chargée de la Famille.

Depuis, les allocations familiales suivent un barème à trois tranches de revenu. Le montant de l’allocation est ainsi divisé par deux pour les familles dont les ressources se trouvent à l’échelon intermédiaire -soit 255.000 foyers en 2020- et par quatre pour les plus hauts revenus -soit 270.000 foyers, détaille Olivier Henno. Au début du quinquennat d’Emmanuel Macron, à l’automne 2017, la question d’une éventuelle suppression des allocations familiales pour les plus aisés avait même été posée.

Un retour à l’allocation universelle coûterait 830 millions d’euros

Mais le sénateur centriste Olivier Henno, dénonçant une modulation qui « a altéré l’universalité qui fondait les allocations familiales », veut la supprimer pour revenir à un versement unique pour toutes les familles ayant deux enfants ou plus, comme depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. « Cette modulation a été récemment contestée par une mission d’information de l’Assemblée nationale », souligne le sénateur du Nord dans sa proposition de loi.

Dans son rapport sur « l’adaptation de la politique familiale française aux défis de la société du XXIe siècle » rendu en 2020, Nathalie Elimas, alors députée MoDem, avait préconisé d’y mettre fin, jugeant qu’elle avait « remis en cause la nature et les objectifs de la politique familiale ». Laurence Rossignol a réfuté l’argument selon lequel la modulation aurait pu avoir un impact sur la baisse de la natalité, « laquelle touche l’ensemble des pays développés ». Le coût budgétaire de la mesure est estimé à 830 millions euros.

Une autre question risque d’émerger dans le débat : pourquoi ne pas attribuer les allocations familiales dès le premier enfant ? Interrogée par Olivier Henno lors du conseil national de l’UDI le mois dernier, Valérie Pécresse s’était déclarée « favorable à ce qu’on revienne à une politique d’allocations familiales universelle ». Et ce « dès le premier enfant », avait ajouté la candidate LR à la présidentielle.