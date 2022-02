C’est une expérience commune à tous. Prendre rendez-vous chez un médecin ; attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois ; être reçu en retard le jour dit, dans une salle glauque, à la va-vite… Même si le diagnostic et le traitement sont parfaits, on a parfois l’impression de ne pas avoir été soigné comme il faut.

Ce dysfonctionnement, deux ostéopathes lyonnais, Mehdi Djelamani et Tiphaine Perre, l’ont vécu et pris en compte pour lancer leur première société, O Santé, en 2019. « On a voulu créer une structure de soins à Vénissieux avec des amis médecins, pour pallier le manque de professionnels de santé dans la région », explique Mehdi Djelamani, avant de découvrir les multiples complications inhérentes à toute nouvelle structure. « Il faut avoir des compétences financières, administratives, juridiques, politiques, immobilières… Nous avons alors créé une expertise, en partant du principe que d’autres professionnels de santé pouvaient connaître les mêmes problèmes. »

Pour une meilleure prise en charge des patients

Le groupe Stane est alors né « pour accompagner les professionnels de santé et les collectivités dans la création de structures de soin, et l’organisation des systèmes de santé en médecine de ville ». Surprise : des déserts médicaux existent aussi en milieu urbain. « On a créé un algorithme qui nous permet d’avoir rapidement une analyse globale d’un territoire », poursuit Mehdi Djelamani. « On s’est alors rendu compte qu’il y avait des déserts médicaux dans des zones très rurales, mais aussi en plein centre-ville, avec des délais d’attente extrêmement longs, des prises en charge impossibles… »

Si les professionnels de santé sont débordés, c’est à cause « du vieillissement de la population, de l’augmentation des affections longue durée, et d’une charge administrative de plus en plus importante. Et on assiste depuis peu à une complexification de la médecine, dans le bon sens : pour une blessure, comme les diagnostics sont de plus en plus performants, vous pouvez avoir accès à différents spécialistes. Ça demande de plus en plus d’actes, avec peu de personnel. Dans les grandes villes comme Lyon, on trouve donc des pénuries de prise en charge », ajoute le cofondateur du groupe.

Des expertises demandées dans le monde entier

L’expertise de Stane s’étend aussi à la digitalisation et à l’architecture des structures de soin, pour « optimiser les lieux, avoir une meilleure gestion des flux, de la qualité de l’air, des normes PMR, de l’informatique… Il faut que le patient, dès qu’il arrive dans une structure, se sente considéré, accueilli, reconnu, protégé et soigné », conclut Mehdi Djelamani.

A Grand Parilly, la première MPS (maison de santé pluridisciplinaire) de Stane, a ouvert en septembre 2021. Deux autres ouvriront bientôt à Brignais et à Garibaldi. Le groupe a vite dépassé les frontières rhodaniennes pour se développer dans toute la France : 450 nouvelles structures sont en projet d’ici 2025. Mais aussi en Europe et à l’international, où les attentes sont fortes.