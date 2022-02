N’est pas Marie Curie qui veut. Et encore l’une des scientifiques françaises les plus connues est trop souvent associée à son mari Pierre que ce soit pour ses travaux de recherche sur la radioactivité ou sur des plaques de nom de rue. À l’occasion de la journée mondiale des femmes et des filles en science le 11 février et alors que 2020 a vu trois chercheuses récompensées par le Nobel, une en physique et deux en chimie, où en est-on de la progression de l’égalité des genres dans les carrières scientifiques ?

Il semble encore que le déséquilibre femmes/hommes est bien ancré dans les métiers de sciences. Et l’inquiétude grossit : dans un communiqué publié mardi 25 janvier, les différentes associations de promotion des mathématiques en France alertent sur « l’aggravation des inégalités filles-garçons en mathématiques au lycée » due selon elles, à la disparition de la filière S dans la réforme scolaire de 2019. Dans l'Enseignement supérieur, le bilan n’est guère meilleur : en 2017, les filles n’étaient que 36 % en sciences et 27 % dans les formations d’ingénieurs, notait l’association Femmes et Sciences.

On n’est pas loin de se demander si les sciences ne sont pas sexistes…

Vous êtes chercheuse en sciences et vous avez été victime de préjugé de genre ou du plafond de verre ? Vous avez été témoin d’actes sexistes concernant votre orientation scolaire ? Vous avez un avis sur des solutions potentielles pour équilibrer la balance ?