Les lanceurs d’alerte bientôt mieux protégés en France ?

Députés et sénateurs sont parvenus ce mardi à un accord sur le texte législatif visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Travaillée avec le ministère de la Justice, le Conseil d’Etat et les associations et portée par le député Sylvain Waserman (MoDem), la proposition de loi prévoit de mieux définir le statut de ces informateurs. Objectif : mieux les protéger ainsi que ceux qui les assistent, et faciliter leur soutien financier et psychologique, entre autres.

Si les deux chambres étaient d’accord sur la définition du lanceur d’alerte, en commission mixte paritaire ce mardi matin, elles se sont donc accordées sur celle du « facilitateur », soit celui qui accompagne le lanceur d’alerte.

Le texte, qui transpose en droit français une directive européenne de 2019, va au-delà de ce que garantit le droit européen et entend également corriger les imperfections de la loi pionnière dans ce domaine, dite « Sapin II », de 2016. « Nous avons la meilleure loi sur la protection des lanceurs d’alerte en Europe », s’est félicité Sylvain Waserman sur Twitter.