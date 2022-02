Le soleil se lève à peine sur la promenade des Anglais de Nice. Quelques passants courent, marchent ou baladent leur chien. Et sur les galets, Yossef se rhabille. La chair de poule sur sa peau et des gouttes d’eau dans ses cheveux. Le jeune homme de 18 ans vient de sortir de la Méditerranée. « Je fais ça un jour sur deux aux alentours de 7 h, quand il commence à faire jour », lance-t-il souriant.

Yossef, 18 ans, vient un jour sur deux se baigner pendant une dizaine de minutes après son passage à la salle de sport - E. Martin / ANP / 20 Minutes

Sans objectif particulier, cet étudiant termine son rituel sportif matinal par dix minutes de nage​ après avoir passé vingt minutes sur le tapis de course d’une salle de gym installée près de la plage Bella Nissa. Un peu plus loin, face au Negresco, alors que le soleil est maintenant sorti, Mimi, 29 ans, regagne sa serviette. Cette Anglaise, originaire d’Oxford avait l’habitude de nager dans la rivière alors la température de l’eau ne l’effraie pas. « Depuis que je suis arrivée ici, c’est-à-dire, il y a deux mois, je viens presque tous les jours. J’essaie de venir en même temps que le lever du soleil. Ça me relaxe et le paysage est tout simplement magnifique. »

« Une super énergie pour la journée »

Du côté de la plage de l’Hôtel Amour, Rocio s’exclame en se séchant : « Les gens me prennent pour une folle quand je leur dis que je me baigne tous les jours depuis vingt ans ». Vêtue d’un peignoir et des tongs, cette femme de 53 ans habite « juste à côté » et va à l’eau « pendant trente minutes l’hiver et une heure, l’été ». Elle poursuit : « Je suis comme en transe, je ne pense à rien. Je ressens toutes les sensations, celle de l’eau, celle du sel. C’est le meilleur moment de ma journée. »

Si elle va nager aussi tôt, « avant 8 h », c’est parce qu’elle travaille après mais aussi « pour être seule ». Quelques minutes après son départ, c’est tout un groupe qui dépose leur serviette. « C’est mieux de ne pas se baigner seul », estime Christine qui a commencé à se jeter à l’eau il y a cinq ans. A côté d’elle, Barbara et Julia enfilent leur bonnet de bain. C’est la seule protection qu’elles mettent avant de rentrer dans la mer, excepté « un peu d’huile de coco pour ne pas assécher la peau ». « Au début, c’est froid, avouent-elles. Après, le corps s’habitue. C’est bon pour l’entretenir et pour la santé. Ça donne une super énergie pour la journée ! ». Selon elles, il ne faut pas rester trop longtemps car on risque de « mettre la journée entière pour se réchauffer ».