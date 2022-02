Un plan d’urgence de 270 millions d’euros pour aider la filière porcine

La colère gronde dans le monde agricole, obligeant le gouvernement à sortir le chéquier. Un « plan d’urgence » de 270 millions d’euros va ainsi être mis en œuvre pour soutenir la filière porcine, a annoncé lundi le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie. « D’un côté vous avez des charges qui augmentent et de l’autre côté vous avez des cours qui baissent, qui sont profondément fragilisés, a déclaré le ministre. Cet effet ciseau, comme on l’appelle, conduit à avoir une situation absolument inquiétante pour beaucoup d’élevages porcins. »

Il s’agit de « consolider les trésoreries de nos éleveurs porcins », a ajouté Julien Denormandie à l’issue d’une réunion avec les professionnels de la filière, qui se mobilisaient depuis plusieurs semaines, notamment en Bretagne. Le plan de l’exécutif comprend un premier volet qui doit être « versé dans les prochaines semaines », à savoir une « aide d’urgence de 75 millions d’euros » pour les éleveurs à court de trésorerie.

Les éleveurs en proie à « une crise inédite »

Un second volet plus significatif, de 175 millions, devrait intervenir dans un second temps, une fois obtenu l’aval de l'Union européenne. L’objectif est que cette aide « puisse arriver dans les cours de ferme dès le courant du mois d’avril, au plus tard début mai ». Les producteurs bénéficieront enfin d’exonérations de charges à hauteur de 20 millions d’euros.

Le ministre a estimé à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’une « crise inédite », « probablement l’une des crises les plus graves traversées par le secteur porcin depuis maintenant de nombreuses années ». La semaine dernière, l’interprofession porcine Inaporc avait appelé à un « soutien urgent de l’État », pour éponger les quelque « 440 millions d’euros de pertes » subies par les éleveurs de la filière en un an.