Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Comme à chaque début de mois, différents changements vont avoir un impact sur votre porte-monnaie. Ce mardi 1er février ne déroge pas à la règle : les prix du tabac, de l’électricité ou des péages vont augmenter. Il y a évidemment aussi des bonnes nouvelles. Le taux du Livret A​ va ainsi passer de 0,5 % à 1 % à partir du 1er février, une première depuis plus de dix ans.

La diplomatie est toujours à l’œuvre sur le dossier ukrainien. Le Premier ministre britannique Boris Johnson se rend ce mardi à Kiev où il discutera avec le président Volodymyr Zelensky des tensions à la frontière. « En tant qu’ami et partenaire démocratique, le Royaume-Uni continuera de défendre la souveraineté de l’Ukraine face à ceux qui cherchent à la détruire », a déclaré Boris Johnson dans un communiqué de Downing Street. En plus de ce déplacement, Boris Johnson compte aussi discuter avec Vladimir Poutine « dès que possible » pour lui demander de « reculer ».

Les dirigeants d’Orpea vont devoir s’expliquer. Dans la tourmente depuis la parution du livre-enquête Les fossoyeurs, ils sont convoqués ce mardi par la ministre chargée de l’Autonomie des personnes âgées. Le directeur général pour la France, Jean-Christophe Romersi, et le nouveau PDG, Philippe Charrier, sont attendus à 9h15 dans le bureau de Brigitte Bourguignon. Reste à savoir maintenant si cette convocation va constituer la première étape d’une remise en cause globale. Parmi les acteurs concernés, les aides-soignants espèrent voir leur métier revalorisé. 20 Minutes fait un point pour vous sur leurs conditions de travail.