Aujourd’hui, j’ai essayé d’aller jeter ma poubelle. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un communiqué : « Tournées supplémentaires. Filet installé. Équipes en alerte ». Cela ne veut rien dire. C’était peut-être hier.

Si vous n’êtes pas étranger à Marseille, vous connaissez assurément les déambulations au milieu des déchets. Déjà que les trottoirs ne sont pas épais, et nous invitent à marcher sur la route parmi les voitures et les scooters, les amoncellements de déchets ne nous laissent plus trop le choix. Il arrive aussi que ceux-ci barrent même une route, voire votre porte d’immeuble, lorsqu’ils n’ont pas recouvert votre voiture (mal garée).

Alors que commence la troisième semaine de la troisième grève des éboueurs de ces cinq derniers mois, on s’est dit qu’à ce stade, vous aviez forcément des choses à nous raconter.

Quels sont vos trucs et astuces pour survivre à cette situation ? Avez-vous tenté de réduire vos déchets ? Comment ? Êtes-vous en possession d’un plan qui révèle les rues où les déchets sont (vite fait) ramassés et où vous allez jeter votre sac ? Quelle pénible (ou cocasse, ça marche aussi) anecdote avez-vous vécu ? Avez-vous assisté à un combat épique entre une meute de rat contre un gang de gabians, prêts à lutter pour un sac de déchets alimentaires (si oui, on veut bien la vidéo) ?

En somme, racontez-nous votre vécu, vos galères, mais aussi vos astuces pour survivre à la grève des éboueurs…