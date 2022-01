Le bâtiment est pour l’instant connu pour avoir servi de commissariat dans Taxi 1. En février 2023 sera inauguré le nouveau siège du Raid à Marseille, actuellement en construction dans le grand port maritime de la cité phocéenne, près de la mer Méditerrannée. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin​ est venu poser ce lundi la première pierre de ce futur centre, en projet depuis 2016, et qui accueillera l’année prochaine la vingtaine de membres du Raid, actuellement dans des locaux plus petits dans les quartiers nord de Marseille.

Des interventions contre le terrorisme et le grand banditisme

Ce site, dont la reconstruction coûtera six millions d’euros et sera en partie financée par le plan de relance, permettra aux hommes du Raid, selon le ministre, « d’accéder beaucoup plus directement à la mer, de pouvoir intervenir beaucoup plus vite en cas de difficultés, et qui apportera des locaux beaucoup plus sympathiques aux policiers du Raid qui sont indispensables au travail contre le terrorisme, mais aussi contre le grand banditisme, notamment pour lutter contre les narcotrafiquants », note Gérald Darmanin.

« Cela va permettre le renforcement de notre présence en France, avec la création d’un échelon zonal, et quelques moyens supplémentaires, se réjouit Jean-Baptiste Dulion, chef du Raid. Les effectifs augmentent légèrement, avec plus d’une vingtaine d’hommes sur Marseille, et des moyens canins. »