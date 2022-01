Après avoir été désignée « ville la plus verte » et plus récemment «ville la moins stressante» de France, Angers continue de briller en se distinguant dans le palmarès des villes où il fait bon vivre, réalisé par l’association du même nom. Dans ce classement dévoilé ce week-end par le JDD, la cité du roi René se hisse en effet à la première place et détrône Annecy, désormais en deuxième position devant Bayonne, La Rochelle et Caen.

Qualité de vie, sécurité, santé, commerces et services, transports, éducation, sports et loisirs, solidarité… Près de 200 critères ont été pris en compte pour établir ce palmarès et notamment l’attractivité immobilière. Angers « l’endormie » semble s’être réveillée !

Vous habitez Angers ou connaissez bien la préfecture du Maine-et-Loire ? Sa première place dans le classement est-elle justifiée ? Quels sont les atouts de cette ville, selon vous ? A-t-elle quand même quelques défauts ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance !