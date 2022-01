Les départements du Var et du Nord sont en vigilance orange ce lundi. Météo-France alerte sur les risques de vagues et de submersion dans le Nord où la tempête « Corrie » qui se dirige vers l’Allemagne renforce les vents de Nord-Ouest. « Liées à ces vents forts, de fortes vagues en provenance du Nord-Ouest se propagent en Mer du Nord et viendront impacter le littoral du département du Nord », indique Météo-France précisant que le gros de l’impact aurait lieu à la pleine mer vers 12h05 ce lundi.

La tempête "#Corrie" sera responsable d'une surcote en mer du Nord, ainsi que de fortes vagues. Risque important de submersions marines sur les zones exposées du littoral de la mer du nord demain, notamment dans la région de Dunkerque.

Dans le Sud, le Var lui a été placé en vigilance orange pour vent violent en raison d’un épisode violent de mistral attendu durant quelques heures ce lundi après-midi, jusqu’en soirée. Météo-France précise que ce mistral de nord-ouest soufflera « en rafales vers 90 à 110 km/h en toutes zones, mais jusqu’à 110 à 130 km/h près des différents reliefs, et jusqu’à basse altitude », en cours d’après-midi. Les secteurs les plus concernés sont autour de la Sainte-Baume, des Monts Toulonnais, des Maures, sur le haut Var et en pays de Fayence. « La zone littorale depuis St-Cyr jusqu’à Ste-Maxime pourrait connaître des rafales temporairement de 100 à 120 km/h », ajoute Météo France.