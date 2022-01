Encore du Covid-19, une crise en Ukraine et la planète qui se porte mal… ce week-end vous avez laissé l’actualité de côté pour prendre une bouffée d’air et d’optimisme ? Vous avez bien fait puisque nous, nous étions là pour veiller et surveiller les infos. Voilà votre résumé pour votre mise à jour du dimanche soir. Et promis, il n’y a pas que des mauvaises nouvelles

Nadal entre dans la légende à l’Open d’Australie

La remontada de folie. Rafael Nadal a remporté l’Open d’Australie face à Daniil Medvedev lors d’une finale de rêve à Melbourne. L’Espagnol l’a emporté en cinq sets intenses et décroche un 21e Grand Chelem. Mais ce n’est pas tout puisqu’il devient officiellement le joueur le plus titré de l’histoire en Grand Chelem, devant Novak Djokovic et Roger Federer.

Conflit Ukraine-Russie : Kiev appelle la Russie à dialoguer

L’Ukraine a appelé dimanche la Russie à retirer ses troupes massées le long de la frontière entre les deux pays et à poursuivre le dialogue avec les Occidentaux si elle souhaite « sérieusement » une désescalade des tensions.

« La Russie doit poursuivre son engagement diplomatique et retirer ses forces massées le long des frontières ukrainiennes », a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba sur Twitter. Plus d'informations à venir sur 20minutes.fr

Christiane Taubira remporte la Primaire populaire, mention « bien plus »

Il ne devait en rester qu’un. Avec enthousiasme ou contre leur gré, Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Jean-Luc Mélenchon, Charlotte Marchandise et Anna Agueb-Porterie étaient les sept candidats en lice de la Primaire populaire, mouvement citoyen lancé dans l’espoir de faire émerger une candidature à gauche. C’est finalement Christiane Taubira qui a été désignée, au bout d’une campagne qui a déjà largement déstabilisé la gauche. Avec la mention « bien plus »…

Ophélie Meunier de « Zone Interdite » placée sous protection policière

La présentatrice de M6 Ophélie Meunier et Amine Elbahi, jeune Roubaisien ont été placés sous protection policière, à quelques jours du procès du maire de Roubaix sur des faits impliquant une association locale et dénoncés dans un reportage diffusé dans l’émission Zone Interdite. Dimanche, ce reportage, suggérant du clientélisme et de la complaisance face à l’islam radical avait provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux faisant réagir jusqu’au ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, à l’Assemblée nationale.

Les plaies toujours vives en Irlande, 50 ans après le « Bloody Sunday »

Ce dimanche, une cérémonie de commémoration a eu lieu à Londonderry (Irlande du Nord) pour le « Bloody Sunday », un des jours les plus noirs de l’histoire de l’Ulster. Il y a cinquante ans, le dimanche 30 janvier 1972 à Londonderry, des milliers de personnes marchent pour les droits civiques des catholiques nord-irlandais. Alors que la manifestation touche à sa fin, la situation dégénère. Des parachutistes britanniques, ouvrent le feu sur la foule. Quatorze civils perdent la vie dont six adolescents de 17 ans. Plusieurs victimes ont été touchées par des balles dans le dos. Il faudra attendre 2010 pour que la responsabilité de l' armée britannique soit reconnue dans le massacre.

Mais aujourd’hui encore aucun soldat n’a en effet été jugé pour les événements du « Bloody Sunday ».