Plus de quatre ans après sa mystérieuse disparition à Nantes, la photo de Léa Petitgas apparaîtra sur M6 ce lundi soir. A l’occasion d’un nouveau numéro de l'émission Appel à témoins, les autorités, enquêteurs, famille et amis de cette jeune femme seront sur le plateau pour tenter de relancer l’affaire, en sollicitant l’aide du public pour enfin comprendre ce qui a pu lui arriver. « C’est l’opération de la dernière chance car pour l’instant, rien ne nous a menés jusqu’à ma fille, expliquait à 20 Minutes Christophe Petitgas, le père de la disparue, le mois dernier. Ce que j’espère depuis longtemps, c’est que quelqu’un parle, enfin. Si ça ne donne rien, ce serait comme une bouteille vide qu’on jetterait à la mer…»

Pour rappel, c'est le matin du 14 décembre 2017 que le téléphone portable de cette jeune femme (alors âgée de 20 ans) a borné pour la dernière fois dans le quartier Canclaux, où elle habitait un petit appartement. Léa Petitgas ne s’est jamais rendue à son travail et l’ami avec qui elle avait passé la soirée, la veille, a été lavé de tout soupçon. Depuis, l’enquête est dans l’impasse. Les appels à témoins lancés à deux reprises par la police n’ont pas donné de résultat significatif.

Plus de 250 appels pendant la précédente émission

L’émission, présentée par Julien Courbet et Nathalie Renoux en direct à partir de 21h10, reviendra aussi sur les affaires Caroline Marcel (une mère de famille partie faire son jogging et retrouvée sans vie) et Jacky Hecquet (un ouvrier mort écrasé par son fourgon, à la suite d’une tentative de vol). Selon M6, 262 appels avaient été reçus lors de la dernière diffusion. En juin dernier, le corps du jeune Lucas Tronche avait été découvert deux semaines après l’émission qui lui avait été consacrée.