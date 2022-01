Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, est attendu ce lundi à Marseille pour venir y poser la première pierre du futur siège du Raid (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion). Il sera implanté dans le secteur du grand port maritime.

Il existe en France métropolitaine sept sièges régionaux du Raid, à Bordeaux, de Lille, de Lyon, de Marseille, de Nice, de Rennes et de Strasbourg. Le Raid, tout comme son équivalent chez les gendarmes, le GIGN, est spécialisé dans les interventions les plus délicates, interpellations dans le milieu du grand banditisme, prises d’otages, arrestation de forcenés et lutte contre le terrorisme.