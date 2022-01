La majorité des volets sont fermés et les promeneurs se font rares le long du petit port, en cette glaciale matinée de janvier. Au Pouliguen, station balnéaire du pourtant très attractif département de Loire-Atlantique (le troisième de France avec une croissance de +1,2 % par an), les derniers chiffres de population récemment publiés par l’Insee ont aussi fortement refroidi l’ambiance. Comme redouté, l’érosion de la population se poursuit. Avec 105 habitants de moins en moyenne par an ces derniers temps, la commune voisine de La Baule se démarque même « par un repli annuel de 2,4 % par an, rythme de baisse le plus marqué du département » écrit l’Insee. De 5.088 habitants en 2008, il n’en reste plus que 4.015 en 2019.

Pas de quoi étonner Monique, venue chercher sa baguette de pain. « C’est vrai qu’il y a beaucoup de personnes âgées ici, admet cette femme aux cheveux gris, emmitouflée dans son manteau. Il faudrait que ça bouge un peu, et pas uniquement compter sur les touristes ». Avec de nombreux commerces, un centre-ville charmant, et le bon air de la mer, la plus petite commune de la Presqu’île guérandaise (qui voit sa population multipliée par 10 lors de la saison estivale) a pourtant tout pour plaire, presque trop. Car avec 60 % de la population âgée de plus de 60 ans, et 62 % de résidences secondaires, difficile pour les nouveaux venus de s’y installer. Même les jeunes qui y grandissent doivent souvent se résigner à partir, quand l’heure est venue de prendre leur autonomie.

Une rue de Pouliguen, le 25 janvier 2021 - J. Urbach/ 20 Minutes

L’immobilier explose

Il faut dire que le prix de l’immobilier a atteint des sommets. Derrière son bureau de l’agence Square Habitat, Laurence Grenapin fait ses calculs. « Aujourd’hui, il faut compter un minimum de 400.000 euros pour une maison standard, indique la négociatrice. Nos clients, ce sont majoritairement des personnes âgées qui viennent de Paris, de Nantes, à la recherche d’une résidence secondaire. Les primo-accédants, eux, doivent aller bien plus loin. Ce n’est pas possible pour tout le monde de dépenser 200.000 euros pour un studio de 35 m²... Et il n’y a plus aucun terrain ! »

Quand on interroge les quelques jeunes gens croisés ce matin-là, rares sont ceux qui habitent sur place. Dylan, qui a repris à 27 ans l’une des boucheries du centre-ville, doit par exemple faire 20 km de route tous les jours depuis Saint-Lyphard, faute d’avoir trouvé une location près de son commerce. Julie, elle, acquiesce avec fierté quand on lui demande si elle réside au Pouliguen. « Je suis arrivée par hasard il y a trois ans pour la saison et je n’ai jamais eu envie de repartir, sourit la jeune femme de 28 ans. C’est assez petit mais très convivial, il y a des petits bars, les gens se disent bonjour… Alors oui, je paye cher, mais la qualité de vie est exceptionnelle, hiver comme été. »

Au Pouliguen, le 25 janvier 2021 - J. Urbach/ 20 Minutes

Inciter les résidents secondaires à rester

Un témoignage que le nouveau maire de la station, Norbert Samama, espère entendre plus souvent. Car « refaire vivre la commune toute l’année » est l’une des priorités de l’édile (sans étiquette), qui se dit « extrêmement préoccupé » par la situation. « Accepter cette baisse, cela veut dire de nouvelles fermetures de classes, un manque de personnel dans certains métiers, des recettes en diminution…, craint Norbert Samama. Ça peut être un choix politique après tout, mais ce n’est clairement pas le nôtre. »

Pour attirer les familles, qui auraient déjà commencé à revenir depuis le confinement, la ville a donc lancé plusieurs programmes immobiliers pour développer l’habitat social et créer une centaine de logements en « bail réel solidaire » (ce dispositif qui permet de dissocier le foncier du bâti pour faire baisser le prix des logements). Pas question, par contre, de taxer et encore moins de chasser les indispensables propriétaires des résidences secondaires. « Je n’ai pas envie de les dissuader, conclut Norbert Samama. J’ai plutôt envie de leur dire : installez-vous, définitivement ! »