Selon une information de La Provence, ce mardi, le Premier ministre Jean Castex a signé le décret entérinant la création de la Société publique des écoles marseillaises​, chargée de mettre en œuvre le plan à plus d’un milliard d’euros de rénovation de ces écoles de la cité phocéenne.

Cette société publique locale est détenue à parts égales par l’Etat et la ville de Marseille, et devrait être présidée par l’édile de la deuxième de France, le socialiste Benoît Payan. La semaine dernière, le maire avait annoncé le lancement de 30 chantiers de rénovations lourdes dès 2022, et de 80 chantiers d’ici la fin de son mandat en 2026.