Les salariés d'EDF, qui craignent pour la santé et l’avenir du groupe, sont en grève ce mercredi. C’est la récente demande de l’Etat de vendre davantage d'électricité à bas prix à ses concurrents, qui est à l’origine du mouvement. Cela ne devrait pas occasionner de coupures de courant. Une baisse de la production de 2.500 MW a tout de même été constatée dans la nuit de mardi à mercredi, et jusqu’à 08H00 du matin environ, lorsque RTE a demandé l’arrêt des baisses, a indiqué à l’AFP le gestionnaire des lignes à haute et très haute tensions.

Pour rappel, la demande du gouvernement a pour but de contenir la facture d’électricité des ménages et des entreprises face à la flambée des prix de l’énergie. Une mesure parmi tant d’autres, afin d'honorer sa promesse de limiter à 4 % l'augmentation des tarifs réglementés de l'électricité en 2022, dans un contexte sensible, à quelques semaines de l’élection présidentielle.

Une décision « sans prise en compte des conséquences à long terme »

Chez l’énergéticien, la dernière mesure annoncée a suscité une levée de boucliers : augmenter de 20 % le volume d’électricité nucléaire vendu à prix réduit à ses concurrents cette année, coûtera environ 8 milliards d’euros au groupe.

Après cette annonce, les quatre principaux syndicats du secteur énergétique ont lancé un appel à la grève des salariés d’EDF mercredi. « C’est une décision totalement aberrante, prise sans en mesurer les conséquences à long terme. Elle va considérablement fragiliser EDF », a dit mercredi Eric Kozlowski, délégué syndical CFE-CGC à la centrale nucléaire de Golfech dans le Tarn-et-Garonne.

Pour lui, d’autres solutions existent, comme une TVA ramenée à 5,5 % sur le prix de l’électricité, « mais visiblement, aucune autre piste n’a été étudiée par le gouvernement ». Or EDF a besoin d’investir « pour faire face aux enjeux de lutte contre le réchauffement climatique ».