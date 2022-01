Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le bras de fer continue entre la Russie et les membres de l’Otan. Alors que des manœuvres militaires russes à proximité de l’Ukraine et en Crimée ont débuté mardi, les Occidentaux ont voulu se montrer fermes face au Kremlin tout en espérant une issue diplomatique. Emmanuel Macron s’est ainsi exprimé depuis Berlin lors d’une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

Le chef de l’Etat a affirmé qu'« en cas d’agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé » pour la Russie, précisant qu’il y avait une « très grande unité » entre la France et l’Allemagne pour appeler à la désescalade. Paris accueillera d’ailleurs ce mercredi une réunion de conseillers de haut rang de l’Allemagne, la Russie et l’Ukraine. Emmanuel Macron aura ensuite vendredi un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine.

EDF va connaître ce mercredi un mouvement social. Des salariés du groupe seront en grève contre la demande de l’Etat-actionnaire de vendre davantage d’électricité à bas prix à ses concurrents afin de contenir la facture d’électricité des ménages et des entreprises. Face à la flambée des prix de l’énergie, le gouvernement a en effet dégainé un arsenal de mesures pour contenir les factures, et honorer sa promesse de limiter à 4 % l’augmentation des tarifs réglementés de l’ électricité en 2022, dans un contexte sensible à quelques semaines de l’élection présidentielle.

A l’Open d’Australie, Alizé Cornet aura fait un beau parcours qui s’arrête aux portes du dernier carré. Mercredi, la première manche a pourtant laissé croire à un exploit de la Française face à Danielle Collins. Dans ce quart de finale, Cornet a en effet tenu le rythme de la 30e mondiale dans le 1er set gagné par l’Américaine sur le score serré de 7-5. Mais le deuxième set a en revanche été à sens unique. Collins a fait le break d’entrée et enchaîné les jeux jusqu’à remporter la manche 6-1 et, par la même occasion, le match.