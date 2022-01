Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est le gros changement du jour sur le front de la lutte contre la propagation du Covid-19. Ce lundi, le pass vaccinal remplace le pass sanitaire et est désormais obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans souhaitant se rendre au restaurant ou prendre le train. Il n’est donc plus possible de se contenter d’un test négatif, sauf pour accéder aux établissements et services de santé. Il faut maintenant justifier d’un statut vaccinal contre le Covid-19 afin d’avoir accès aux activités de loisirs, restaurants et bars (sauf restauration collective), foires ou transports publics interrégionaux (avions, trains, cars).

L’engouement semble réel pour la Primaire populaire. L’initiative citoyenne, visant à départager les candidats de gauche à la présidentielle, a revendiqué dimanche soir un total de 467.000 inscrits. Ce nombre est surtout largement supérieur à ceux des primaires des écologistes de septembre (122.000), des Républicains début décembre (près de 140.000) ou aux parrainages militants de Jean-Luc Mélenchon (260.000). Toutefois, il n’est pour le moment que symbolique : Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo refusent en effet de se soumettre à ce processus. Les électeurs vont maintenant voter du 27 au 30 janvier pour désigner, parmi sept personnalités de gauche, celle qui sera soutenue par la primaire.

Il avait régné sur la mode des années 1980. Le créateur français Thierry Mugler est décédé dimanche à 73 ans de « mort naturelle », a annoncé son attaché de presse. Né à Strasbourg en 1948, il était arrivé à Paris à 20 ans puis avait créé sa propre griffe « Café de Paris » en 1973, avant un an plus tard de fonder la société « Thierry Mugler ». Ses silhouettes structurées et sophistiquées s’étaient rapidement imposées. La « femme Mugler », aux épaules accentuées, décolletés plongeants et tailles corsetées, a ainsi fait le tour du monde. Thierry Mugler s’était retiré de la mode en 2002, pour se consacrer à de nombreux autres projets artistiques. Mais, même loin des podiums, son aura est toujours grande : des icônes de la pop culture d’aujourd’hui comme Lady Gaga, Beyoncé, Cardi B ou Kim Kardashian​, arborent encore ses tenues d’archives.