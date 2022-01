Votre smartphone mis en mode avion ou totalement déchargé vous a permis de passer un week-end loin des notifications. Tut tut ! Voilà notre push avec le résumé du week-end pour que vous rattrapiez les infos essentielles de ces deux derniers jours.

1. Un militaire français de 24 ans tué au Mali

L’attaque aux obus de mortier qui a coûté la vie au brigadier Alexandre Martin, du 54e régiment d’artillerie de Hyères, n’a pas encore été attribuée. Le militaire français de 24 ans est mort, samedi, au Mali, à Gao. Neuf autres militaires ont été blessés dans cette attaque. C’est Le soldat décédé samedi après-midi est le 53e militaire français tué au combat au Sahel depuis 2013.

2. Pékin impose un dépistage à un quartier de deux millions de personnes

Alors que le pass vaccinal entre en vigueur ce lundi en France, la Chine se prépare à accueillir les JO d’hiver de Pékin dans 12 jours. En amont de l’événement, les autorités viennent de dépister un quartier de deux millions d'habitants. Après la découverte d’un cas Omicron dans le district de Fengtai, situé dans le sud de Pékin, puis le recensement d’une trentaine de personnes infectées au variant Delta, tous les habitants ont été soumis à un test de dépistage.

3. L’homme le plus fort du monde reste camerounais

Il a combattu sur une jambe et pourtant il a conservé son titre de champion du monde UFC des lourds. Ce dimanche, Francis Ngannou a battu le Français Ciryl Gane à Anaheim en Californie après vingt-cinq minutes d’un combat très serré et à la décision des juges. Le Camerounais a révélé à l’issue du combat souffrir du genou droit, endommagé au niveau des ligaments croisés. Il s’interroge également sur son avenir en MMA, son contrat arrive à échéance avec l’UFC, et une possible reconversion en boxeur. Autre force de la nature – quoique moins plus gringalet mais au coup de volant ravageur –, Sébastien Loeb a remporté le rallye de Monte-Carlo à 47 ans, ce dimanche.

4. Mort de l’aventurier Jean-Jacques Savin

5. Jean-Jacques Bourdin hors antenne

Altice Media a décidé de priver «temporairement» Jean-Jacques Bourdin d’antenne « pour ne pas porter préjudice au fonctionnement quotidien de BFMTV et de RMC ». Visage de la présidentielle de la télé et de la radio du groupe médiatique de Patrick Drahi, le journaliste est visé par une plainte pour agression sexuelle. Le candidat écologiste Yannick Jadot a annulé vendredi matin une interview face à Jean-Jacques Bourdin alors que Valérie Pécresse avait pris la parole, mardi, avant son face-à-face avec le journaliste pour vilipender « la loi du silence » sur les violences faites aux femmes. Jean-Jacques Bourdin « regrette cette décision unilatérale »​.