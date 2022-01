Le maire de Saint-Denis (PS) Mathieu Hanotin a annoncé samedi retirer « l’ensemble des délégations » accordées à l’un de ses adjoints chargé du handicap. Adbelmajid Bouhenna, adjoint au maire de Saint-Denis, a été mis en examen samedi pour « plusieurs viols » notamment sur une victime de moins de 15 ans, et placé sous contrôle judiciaire, a indiqué le parquet de Bobigny.

Le maire de Saint-Denis a indiqué, dans un communiqué, avoir été « prévenu par le procureur de la République de Bobigny que M. Adbelmajid Bouhenna, a été présenté aujourd’hui à un juge d’instruction dans le cadre d’une enquête pour des faits de viols ».

« Sans remettre en cause le principe de la présomption d’innocence, mais compte tenu de l’extrême gravité des faits reprochés et de la sérénité nécessaire pour conduire les affaires de la municipalité, j’ai décidé de lui retirer immédiatement l’ensemble de ses délégations d’adjoint », a indiqué Mathieu Hanotin.

Appel à la démission

Adbelmajid Bouhenna est le 14e adjoint du maire de Saint-Denis, en charge du handicap, de l’accès aux droits et à l’inclusivité. Le maire de Saint-Denis a demandé à ce qu’il « quitte la vie publique en démissionnant sans attendre du conseil municipal ».

La municipalité « rappelle son engagement dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et contre les violences faites aux femmes et réaffirme avec force le respect nécessaire à accorder à la parole des victimes », conclut le communiqué.