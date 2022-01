Le récit des traitements subis par l’enfant fait froid dans le dos. Un homme de 24 ans et sa compagne de 21 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour actes de torture et de barbarie sur leur enfant de quatre ans, a annoncé le parquet de Bourges samedi.

Les parents ont reconnu avoir « enfermé l’enfant pendant parfois plusieurs jours en le privant d’eau et de nourriture, puis l’avoir attaché par le cou à son lit à l’aide d’une chaîne et de cadenas », a précisé le procureur de la République Joël Garrigue dans un communiqué de presse.

L’enfant a été hospitalisé

Le petit garçon de quatre ans et demi était également soumis « à des actes de violences et des punitions physiques répétées depuis le mois de septembre 2021 », selon la même source.

L’enfant a été hospitalisé lundi au centre hospitalier de Bourges après avoir fait un malaise à l’école primaire dans laquelle il est scolarisé. C’est alors que le médecin légiste de l’hôpital a découvert des « lésions traumatiques », des « ecchymoses sur les membres et dans le dos », ainsi qu’une « plaie au cuir chevelu ».

Dans « un état de très grande maigreur », il a été confié aux services de l’Aide sociale à l’enfance, ainsi que sa sœur d’un an, « qui semble ne pas avoir subi de violences », selon le parquet.