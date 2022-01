Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Des violences ont éclaté jeudi en Guadeloupe où un gendarme a été blessé par balle réelle à Pointe-à-Pitre et six personnes interpellées, a-t-on appris auprès de la gendarmerie et de la police. Le pronostic vital du gendarme n’est pas engagé et une enquête a été ouverte, selon la source policière. Le procureur de la République doit tenir une conférence de presse vendredi. Il y a une semaine, le LKP, collectif d’organisations mobilisé contre l’obligation vaccinale, avait appelé l’ensemble de l’île à se joindre à une journée « île morte » et à se « mobiliser partout, dans la rue et devant les entreprises ». Dans le centre de l’île, des manifestations « non autorisées » selon la préfecture ont dégénéré lors des opérations de maintien de l’ordre sur la commune des Abymes, selon la même source qui précise que « les forces de l’ordre ont été prises à partie par des jets de projectiles divers, pierres, cocktails molotov, boulons ».

La Russie, qui a massé des milliers de soldats à la frontière ukrainienne, prend le risque de raviver le spectre de la Guerre froide, ont prévenu jeudi les Etats-Unis. Au lendemain de propos controversés de Joe Biden, Washington menace Moscou de représailles en cas d’incursion, alors que le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken doit rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov à Genève vendredi pour tenter de trouver une porte de sortie diplomatique à la crise. Jouant la fermeté, Antony Blinken a jugé que l’entrée éventuelle de soldats russes constituerait « une agression très claire de l’Ukraine » et ce « peu importe qu’il s’agisse d’un seul ou d’un millier de soldats », au lendemain de propos controversés de Joe Biden.

Trou d’air pour Netflix. Le leader du streaming a fini 2021 avec des succès planétaires comme Squid Game ou La Casa de Papel, mais les records d’audience ne masquent pas le ralentissement de la croissance des nouveaux abonnés, qui inquiète les investisseurs. La sanction a été immédiate à Wall Street : l’action du groupe californien perdait jusqu’à 20 % lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse. La plateforme de streaming compte désormais 221,8 millions d’abonnés, soit un peu moins que les 222 millions qu’elle escomptait, d’après son communiqué de résultats pour le 4e trimestre, publié jeudi. Surtout, elle ne prévoit que 2,5 millions de nouveaux abonnés pour le trimestre en cours, contre les 4 millions gagnés de janvier à mars 2021. Il faut remonter à 2010 pour trouver un chiffre aussi bas pour un premier trimestre,