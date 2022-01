Il est temps pour les élèves de Terminales de faire leurs vœux d’études supérieures sur Parcoursup. A partir de ce jeudi et jusqu’au 29 mars, les candidats pourront formuler jusqu'à dix souhaits (avec possibilité de sous-vœux selon les formations), sans avoir à les classer. Ils auront ensuite jusqu’au 7 avril pour compléter leur dossier et confirmer ces vœux.

Pour chaque vœu, les élèves doivent expliquer leur motivation en quelques lignes. Une « fiche Avenir » sera également transmise aux universités et formations sélectives, un document qui contient l’appréciation des professeurs et l’avis du chef d’établissement. Il est recommandé, pour ne pas se retrouver sur le carreau, de ne pas faire qu’un seul vœu et de ne pas candidater qu’à des filières sélectives.

Stress sur la date des épreuves de spécialités

Des décisions avec des grandes conséquences que les élèves devront prendre sereinement malgré les incertitudes autour de la tenue en mars des épreuves de spécialités, qui comptent pour 32 % de la note finale au baccalauréat.

En effet, un report en juin est étudié avec les syndicats et le conseil national de la vie lycéenne, réunis mercredi. Le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a accepté ces discussions, demandées par plusieurs organisations, lors de la journée de mobilisation de jeudi dernier.