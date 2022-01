Ils ont plutôt bien commencé l’année. Deux habitants des Hauts-de-France ont vu leurs comptes en banque respectifs garnis d’un joli pactole pour envisager 2022 et les décennies à venir sous les meilleurs auspices. Ce sont eux qui ont en effet remporté les deux derniers jackpots EuroMillions mis en jeu en 2021, a annoncé la FDJ.

En décembre dernier, la chance a d’abord frappé à la porte d’un quadragénaire du Nord. On ne sait pas grand-chose de lui, ce dernier ayant souhaité conserver l’anonymat. Néanmoins, selon la FDJ, ce nouveau millionnaire ne s’était inscrit pour jouer sur Internet qu’un an et demi avant de toucher le gros lot. Depuis, il jouait régulièrement, soit des numéros fétiches, soit des flashs.

Il croit avoir gagné 79.000 € avant de réaliser

Et puis le tirage du 28 décembre est arrivé. En vérifiant les résultats sur son téléphone dès le lendemain, le veinard a d’abord cru avoir empoché 79.000 €. Déjà très content de son sort, le nordiste s’est ensuite aperçu qu’il avait oublié de prendre en compte trois zéros. Ce qui donne 79 millions !

Lorsqu’il a encaissé les chèques, le gagnant a confié à la FDJ qu’il souhaitait continuer de travailler. On ignore quel emploi il occupe, mais il risque désormais d’aller au boulot le cœur plus léger. Il va aussi voyager un peu en France, s’occuper de sa maison et de sa famille, et tâcher de ne pas trop changer.

Il demande à sa mère de planquer son ticket gagnant

Trois jours plus tard, c’est un habitant du Pas-de-Calais fait sauter la banque. Grâce à son ticket, validé à Saint-Laurent-Blangy, ce trentenaire a gagné 17,5 millions d’euros. Il est d’autant plus veinard que le jeu est loin d’être une habitude pour lui. D’ailleurs, s’il n’y avait pas eu de place de stationnement juste devant le détaillant FDJ, le nouveau millionnaire n’aurait même pas fait de grille EuroMillions ce jour-là.

Et comme l’homme a joué des numéros au hasard, il ne s’est même pas rendu compte qu’il avait gagné en regardant le tirage. Après avoir réalisé, c’est à sa maman qu’il a confié la lourde tâche de garder son ticket avant d’empocher l’argent. Avec une partie de tous ses millions, le trentenaire compte s’acheter une maison, une voiture et se faire dorer la pilule sur des îles paradisiaques.