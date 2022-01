Cette une est attendue chaque année : au mois de décembre, le prestigieux magazine américain Time désigne sa « personne de l'année ». Des présidents, des militants ou des chefs d’entreprise ont reçu cette distinction depuis le lancement de ce numéro spécial en 1927.

Didier Raoult, toutefois, ne fait pas partie de ces personnalités distinguées par le magazine, contrairement à ce que laisse penser une fausse une qui circule sur Facebook et Twitter.

Le magazine Time n'a pas publié cette Une. - Capture d'écran Facebook

FAKE OFF

Il suffit d’aller vérifier sur le site de Time pour se rendre compte que le professeur marseillais n’a jamais reçu cette distinction. Le magazine américain a nommé Elon Musk, le fondateur de Tesla et de SpaceX, personne de l’année en 2021. En 2020, c’étaient Joe Biden et Kamala Harris, nouvellement élus président et vice-présidente des Etats-Unis, qui avaient eu droit à cette une.

Célèbre dans le monde entier, cette distinction fait régulièrement l’objet de détournements : des fausses unes ont ainsi circulé au sujet du président chinois Xi Jinping, ou encore de Marielle Franco, une militante brésilienne assassinée.