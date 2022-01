L’Institut Méditerranée Infection (IHU) de Marseille, dirigé par le controversé Didier Raoult, a lancé un appel à candidatures pour la succession de ce dernier, recherchant un profil « à la réputation sans faille », selon un document transmis par l’IHU mardi.

Prise de fonction entre le 30 septembre et le 31 décembre 2022

Le nouveau directeur général de cet institut hospitalo-universitaire, spécialisé dans les maladies infectieuses, devra prendre ses fonctions « entre le 30 septembre et le 31 décembre 2022 », précise l’IHU dans son appel à candidatures rédigé en anglais. Le candidat idéal devra être « un éminent chercheur aux succès spectaculaires dans le domaine des maladies infectieuses en général, et notamment en épidémiologie, médecine, immunologie, microbiologie et/ou virologie ».

L’IHU demande aussi aux candidats d’avoir « une réputation sans faille en ce qui concerne les compétences relationnelles et administratives » et une grande expérience dans « la direction d’une organisation vaste et complexe comme un institut ou un département de recherche ».

Tandis que l’équipe de l’IHU, 800 personnes en tout, a été secouée par les récents scandales, le nouveau directeur devra « être capable de fédérer les équipes autour d’un projet commun ». Les candidats ont jusqu’au 31 mai pour contacter Louis Schweitzer, désigné pour trouver le successeur de Didier Raoult.