On espère que vous avez pu profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Djokovic ne jouera pas l’Open d’Australie

Jeu, set et match. La justice australienne n’a pas accordé de passe-droit à Novak Djokovic. Ce dimanche, la Cour fédérale australienne a rejeté le recours intenté par Novak Djokovic contre l’annulation de son visa et son expulsion du pays. Non vacciné, le numéro 1 mondial ne disputera pas l’Open d’Australie, qui commence ce lundi, et n’ajoutera donc pas un nouveau titre à Melbourne, tournoi qu’il a déjà remporté à neuf reprises. Dans la foulée de la décision, le Serbe a pris un avion pour Dubaï. Vous lirez le récit de cette journée folle ici.

L’info en plus : Deuxième victoire de l'équipe de France au championnat d’Europe de hand. Les Bleus se sont imposés sans aucune difficulté contre l’Ukraine, 36 à 23.

2. Christiane Taubira officialise sa candidature

Christiane Taubira sur le plateau de France 2 le 15 janvier 2022.(Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP) - AFP

Si les sondages ne donnent aucune dynamique à la gauche, les candidatures quant à elles se multiplient, dans une logique qui échappe à tout le monde. Ce samedi, c'est Christiane Taubira qui s’est officiellement déclarée, lors d’un déplacement à Lyon suivi d’une interview dans le 20 Heures de France 2. Le programme qu’elle a ensuite esquissé repose (surprise) sur la défense de la jeunesse, la justice sociale ou encore l’écologie. En 2002, elle n’avait alors recueilli que 2,32 % des suffrages. Son entrée dans l’arène il y a un mois n’a pas suscité pour l’instant de percée dans les intentions de vote.

L’info en plus : Anne Hidalgo (PS) avait lancé l’idée d’une primaire, le boomerang lui est revenu dans la figure avec cette déclaration de l’ancienne garde des Sceaux. Dans une interview au JDD, la maire de Paris estime que « la candidature de Christiane Taubira va séparer, diviser ».

3. Le pass vaccinal définitivement adopté

Vue d'ensemble de l'hemicycle.de l'assemblée nationale le 13 janvier 2022. (NICOLAS MESSYASZ/SIPA) - NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Députés et sénateurs auront dû siéger ce week-end, mais le pass vaccinal a été adopté ce dimanche en dernière lecture à l’Assemblée nationale après plusieurs navettes et des débats houleux. Alors que quelque 300.000 contaminations sont enregistrées quotidiennement en moyenne depuis une semaine, le gouvernement espère une mise en œuvre du pass vaccinal autour du 20 janvier, après de possibles recours auprès du Conseil constitutionnel. Il faudra alors pouvoir justifier d’un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé.

L’info en plus : Le nombre de manifestants contre cette mesure a singulièrement décru samedi. Ils n'étaient plus que 54.000 manifestants en France.

4. Bonne nouvelle sur le front épidémique

Une unite dediee au Covid de la Clinique Saint Jean de Cagnes-sur-Mer, le 21 décembre 2021. (SYSPEO/SIPA) - SYSPEO/SIPA

L’éclaircie arrive. Le nombre de malades hospitalisés en réanimation est en baisse. Pour la troisième journée consécutive, les hospitalisations étaient en légère baisse dans les services de soins critiques qui reçoivent des malades, selon les chiffres officiels diffusés ce samedi soir. En revanche, cette baisse ne s’observe ni dans le nombre total de malades hospitalisés (24.544, contre 23.889 mercredi), ni dans le nombre quotidien de nouveaux cas de contamination recensés. Mais la hausse semble se ralentir. L'épidémiologiste Vittoria Colizza estime ainsi dans le JDD ce dimanche que le pic est proche, et devrait être suivi d’une décrue rapide en suivant le modèle britannique.

L’info en plus : Les pays européens hésitent sur la suite de la stratégie. Plusieurs pays européens assument plus ou moins ouvertement de lever le pied sur les mesures sanitaires, et de laisser la vague de coronavirus passer d’elle-même.

5. Nino Cerruti est décédé

Nino Cerruti le 9 mars 1985. (Photo by Ralph GATTI / AFP) - AFP

Le célèbre couturier italien Nico Cerruti s'est éteint. Il est décédé à l’âge de 91 ans, a annoncé ce samedi soir l’AFP. Il est mort dans un hôpital de Vercelli, dans le Piémont (nord-ouest) où il se trouvait pour une opération à la hanche, selon le site du Corriere della Sera. Nino Cerruti avait introduit le « casual chic » dans la mode masculine haut de gamme en inventant, dans les années 1970, la première veste déconstruite. Il était alors passé maître dans le raffinement décontracté. On vous explique son apport ici.

L’info en plus : Jean-Jacques Bourdin est accusé d'agression sexuelle par une journaliste qu’il aurait tenté d’embrasser il y a dix ans, ce qu’il nie. Une plainte a été déposée.