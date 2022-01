La plaidoirie pied à pied de ses trois avocats mardi, qui ont tenté de tracer la piste d’un départ volontaire de Delphine Jubillar, n’y a rien fait. Pour la troisième fois, la demande de remise en liberté de son mari, Cédric, a été rejetée ce vendredi par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Toulouse, indique Alexandre Martin, l’un de ses défenseurs.

Jean-Baptiste Alary, autre avocat du peintre plaquiste de 34 ans, prend « acte » de ce nouveau refus. Mais il annonce d’ores et déjà qu’une nouvelle demande de remise en liberté sera déposée le 11 février, à l’issue du troisième interrogatoire de Cédric Jubillar dans le cabinet des deux juges d’instruction en charge du dossier.

Nouvelle audition chez les juges le 11 février

Delphine Jubillar, a disparu de son domicile de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 et n’a plus donné de signe de vie depuis. Son mari, Cédric Jubillar a été mis en examen pour « meurtre sur conjoint » et incarcéré le 18 juin 2021. Il a toujours clamé son innocence dans cette affaire sans preuve matérielle, ni cadavre.

Mais l’accusation, privilégiant la thèse d’une dispute qui aurait mal tourné, estime qu’il y a des « indices graves et concordants » qui mènent au mari. Le couple Jubillar était sur le point de divorcer et l’infirmière disparue comptait refaire sa vie avec un autre homme.