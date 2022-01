Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Jean-Michel Blanquer annonce 5 millions de masques FFP2 pour les enseignants et des « milliers » de remplaçants

Des mesures pour tenter de sortir de la crise. Le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a annoncé jeudi la mise à disposition de « 5 millions de masques FFP2 » pour les enseignants de maternelle sur demande et 3.300 contractuels supplémentaires pour des remplaçants « pour faire face à la crise », à l’issue d’une réunion avec les syndicats enseignants.

Les évaluations pour les classes de CP prévues en janvier seront quant à elles « reportées à un délai qui reste à définir », a-t-il indiqué, après une journée de grève massive des personnels de l’Education nationale.

Le leader de la milice d’extrême droite Oath Keepers et 10 membres inculpés pour sédition après l'attaque du Capitole

C’est un développement majeur dans l’enquête sur l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Le fondateur et leader de la milice d’extrême droite Oath Keepers, Stewart Rhodes, et dix autres membres, ont été inculpés mercredi pour sédition, a annoncé le ministère de la justice ce jeudi. Rhodes, un ancien parachutiste de l’armée américaine âgé de 56 ans arrêté jeudi au Texas, et ses acolytes sont accusés d’avoir participé à une « conspiration » pour « s’opposer par la force au transfert pacifique du pouvoir présidentiel ».

Il s’agit de la charge la plus grave retenue à ce jour contre les 725 personnes inculpées pour leur participation à l’attaque contre le Congrès américain lors de la certification des résultats de la présidentielle de novembre 2020. Elle est passible d’un maximum de 20 ans de prison.

L'obligation de porter le masque en extérieur suspendue à Paris

Le tribunal administratif de Paris a suspendu jeudi soir l’arrêté préfectoral qui rend obligatoire le port du masque en extérieur à Paris depuis le 31 décembre, a appris l’AFP auprès de la juridiction.

Cette décision intervient au lendemain de celle du tribunal administratif de Versailles, qui avait suspendu un arrêté similaire, une première sur le territoire national, en estimant que la mesure portait « une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée (…) à la liberté individuelle ». La décision concernant cet arrêté de la préfecture de police de la capitale, mis en place pour faire face à l’émergence du variant Omicron, sera publiée vendredi, a ajouté le tribunal administratif de Paris.