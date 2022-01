Ils ne comptent pas leur temps. Selon une étude commandée par le ministère de la Santé et dévoilée par le Quotidien du Médecin, une nette majorité des internes en médecine travaille plus que le maximum légal fixé à 48 heures par semaine.

Dans un hôpital déserté par leurs aînés, les carabins sont très sollicités : la situation, dénoncée de longue date par les syndicats d’internes, est désormais confirmée par une étude OpinionWay, réalisée pour le compte du ministère entre fin juillet et fin septembre 2021, et dont l’AFP a obtenu copie jeudi.

Un phénomène sous-estimé par les hôpitaux

Sur les 2.348 étudiants ayant répondu à la consultation, 70 % ont indiqué avoir travaillé « plus de 48 heures » par semaine au cours des mois précédents. Le maximum légal est souvent amplement dépassé, puisque 18 % ont effectué « entre 48 et 51 heures » et 52 % « plus de 51 heures » hebdomadaires.

Pire, la plupart des internes font plus que leurs huit demi-journées de service obligatoires. Selon les spécialités, ils sont entre 76 % (urgences) et 98 % (chirurgie) à revenir exercer, le plus souvent pour deux ou trois demi-journées supplémentaires par semaine.

Le phénomène semble clairement sous-estimé par les hôpitaux : les 252 établissements interrogés en parallèle déclarent à peine 18 % à 37 % d’étudiants (selon les spécialités) travaillant au-delà de cette durée obligatoire, avec seulement une à deux journées en excès dans l’immense majorité des cas.

Une précédente grève en juin

Même divergence sur les gardes de nuit et du week-end, plus fréquentes selon les futurs médecins que selon leurs employeurs. Tous s’accordent néanmoins largement sur le respect du repos de sécurité (11 heures après chaque garde ou astreinte).

Ces résultats confortent ceux de l’Intersyndicale nationale des internes (Isni), qui avait déjà fait état d’une moyenne de 58 heures hebdomadaires avant la pandémie de Covid-19. L’organisation avait appelé à une grève en juin pour revendiquer « le décompte horaire » du temps de travail, objet par ailleurs d’un contentieux au Conseil d’Etat.