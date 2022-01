Le parquet de Bordeaux « tient à souligner » l’intervention d’un témoin « venu à la rescousse de la victime » sans qui cette dernière « pourrait ne plus être en vie à ce jour ». Un suspect de 49 ans a été mis en examen mercredi pour tentative de meurtre à l'encontre de sa conjointe, et placé en détention provisoire, indique ce jeudi le parquet de Bordeaux à 20 Minutes.

Lundi 10 janvier à Villenave d’Ornon, dans la banlieue sud de Bordeaux, des passants ont entendu des cris provenant d’une habitation voisine. « Ils ont alors vu une femme être rouée de coups au visage par un homme, à l’aide notamment d’une truelle », indique le parquet. « Le portail étant verrouillé, un des témoins l’a franchi en sautant par-dessus et est intervenu pour faire cesser l’individu qui s’acharnait sur la victime. » Ce témoin a été contraint « d’user de la violence pour maîtriser » l’individu.

Multiples fractures au niveau du visage

La victime, âgée de 47 ans et d’origine portugaise, a été hospitalisée. « Elle présente de multiples fractures au niveau du visage et n’était pas audible compte tenu de son état qui nécessitait une opération de près de huit heures », précise le parquet. Elle souffre notamment de « diverses ecchymoses et de plaies, dont certaines très profondes au visage ». Le scanner a révélé que « l’ensemble des os de la face ont été fracturés ». Elle présente aussi des plaies aux mains. Son pronostic vital n’est cependant pas engagé.

Le suspect, le conjoint de la victime, est un homme de 49 ans originaire du Mozambique. Il a d’abord été pris en charge par les pompiers, conduit au CHU Pellegrin, puis placé en garde à vue.

« Je vais te tuer »

Il ressort des auditions des différents témoins, alertés par les hurlements « en continu » de la victime, que le suspect « aurait frappé à de multiples reprises sa compagne au visage, et en lui disant dans le même temps "je vais te tuer" ». Ce dernier a reconnu les violences exercées sur sa conjointe ce lundi, mais conteste la tentative de meurtre. Pourtant, « les témoignages des témoins recueillis sur place insistent tous sur sa détermination et sur les propos qu’il a tenus alors qu’il la frappait avec la truelle ».

Des vérifications sont en cours au Portugal, d’où est originaire le couple, mais aussi en Espagne, où il aurait résidé avant de s’installer il y a une dizaine d’années en France. Les trois enfants du couple (deux majeurs, et un mineur de 15 ans scolarisé à Pessac) ont été entendus. L’adolescent a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire immédiate.