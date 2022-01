Pour Ahmed Guessoum, le recteur de la mosquée de Cannes Al Madina Al Mounawara, la menace de fermeture administrative annoncée mercredi matin par Gérald Darmanin apparaît comme « injuste et injustifiée ». Les discours litigieux dénoncés par le ministre de l’Intérieur, qui évoque « notamment des propos antisémites », seraient selon lui le fait de son prédécesseur, Mustapha Dali, a-t-il défendu mercredi soir.

« La personne qui est mise en cause aujourd’hui, c’est l’ex-recteur, qui a démissionné, est parti à la retraite et n’habite plus Cannes » a expliqué l’imam, précisant que Mustapha Dali, en poste pendant une vingtaine d’années, n’avait « plus d’influence » sur la mosquée. 20 Minutes n’est pas parvenu à joindre ce dernier.

« L’association [qui gère le lieu de culte] est entièrement indépendante. Elle gère ses affaires à travers un bureau élu et un CA. Donc je ne vois pas pourquoi cette décision est prise parce qu’untel a dit », s’est étonné Ahmed Guessoum, évoquant une « une ancienne page Facebook sur laquelle on n’a pas la main ».

« Chacun à sa lecture »

« Nous fermons l’une des mosquées de Cannes car nous lui reprochons des propos antisémites, des soutiens au CCIF (Collectif contre l’islamophobie en France) et BarakaCity », dissous fin 2020, avait indiqué Gérald Darmanin sur Cnews.

Selon la préfecture, qui a confirmé le lancement d'« une procédure contradictoire […] afin d’envisager la fermeture administrative de la mosquée pour une durée de deux mois », le lieu de culte multiplierait ainsi sur les réseaux sociaux « les propos haineux envers la France, ses institutions et ses lois ». Il tiendrait aussi « des propos incitant à la haine envers les homosexuels ou transsexuels » et « montre une haine antisémite explicite ».

« Quand vous consultez cette page Facebook, vous allez trouver un peu de tout », a confirmé le nouveau recteur. Avant de préciser : « Moi quand je lis, je ne vois pas de xénophobie ou d’antisémitisme dans ce qu’il écrit. Après, moi, je ne justifierai rien, chacun a sa lecture. »

« L’immense majorité […] ne partage pas sa dérive »

Fermée pendant dix-huit mois à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, la mosquée Al Madina Al Mounawara n’a rouvert qu’en juin 2021. « Une assemblée générale a eu lieu le 15 août » et « il y a eu une élection d’un nouveau bureau, d’un nouveau recteur », a également précisé Ahmed Guessoum qui a été désigné. Depuis, « on essaie d’assainir au maximum les situations financière et sociale et de la gestion de cette mosquée et on y arrive petit à petit », a-t-il expliqué.

« On reçoit plus de 600 personnes et tous les fidèles qui fréquentent cette mosquée n’ont qu’un seul objectif : c’est l’adoration d’Allah, l’adoration de Dieu, a-t-il aussi ajouté. Ce que l’administration nous reproche aujourd’hui, on ne le voit pas. »

« Nous savons que l’immense majorité des musulmans qui fréquentent cette mosquée très ancienne ne partagent pas sa dérive, certains nous avaient d’ailleurs alertés. Il leur revient donc de faire émerger de nouveaux dirigeants respectueux de la République française et du pays pour que le lieu de culte puisse alors rouvrir, comme vu avec le ministre de l’Intérieur », a écrit la municipalité dans un communiqué.